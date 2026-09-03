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Nalet treh vozil v Novi Gorici, 42-letna voznica poškodovana

Nova Gorica, 03. 09. 2026 15.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Trčenje vozil (slika je simbolična)

Na Erjavčevi ulici v Novi Gorici se je zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. 47-letna voznica zaradi prekratke varnostne razdalje ni mogla pravočasno ustaviti in je trčila v avtomobil 42-letnice, ta pa je s svojim vozilom trčila še v avtomobil, ki je vozil pred njima. 42-letnica je utrpela lažje poškodbe in poiskala zdravniško pomoč, policisti pa so 47-letni povzročiteljici izdali plačilni nalog.

Včeraj ob 17.18 je 47-letnica vozila iz smeri slovensko-italijanske državne meje proti središču Nove Gorice in pri vožnji, po ugotovitvah goriških policistov, ni ohranjala zadostne varnostne razdalje za avtomobilom, ki je vozil pred njo.

Trčenje vozil (slika je simbolična)
Trčenje vozil (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Ko je 42-letna voznica avtomobila, ki je vozil pred 47-letnico, pred enim izmed objektov zmanjšala hitrost oziroma ustavila vozilo, se tako ni mogla pravočasno ustaviti in je s prednjim delom avtomobila trčila v zadnji del njenega vozila. Silovitost trčenja je vozilo 42-letnice potisnilo naprej, kjer je trčilo še v zadnji del tretjega osebnega avtomobila.

Na vseh treh vozilih je nastala materialna škoda, 42-letna voznica pa je utrpela lažje telesne poškodbe in poiskala zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

Policisti so 47-letni povzročiteljici zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog. Pri zavarovanju in urejanju kraja nesreče so jim pomagali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.

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