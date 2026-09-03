Nalet treh vozil v Novi Gorici, 42-letna voznica poškodovana

Včeraj ob 17.18 je 47-letnica vozila iz smeri slovensko-italijanske državne meje proti središču Nove Gorice in pri vožnji, po ugotovitvah goriških policistov, ni ohranjala zadostne varnostne razdalje za avtomobilom, ki je vozil pred njo.

Ko je 42-letna voznica avtomobila, ki je vozil pred 47-letnico, pred enim izmed objektov zmanjšala hitrost oziroma ustavila vozilo, se tako ni mogla pravočasno ustaviti in je s prednjim delom avtomobila trčila v zadnji del njenega vozila. Silovitost trčenja je vozilo 42-letnice potisnilo naprej, kjer je trčilo še v zadnji del tretjega osebnega avtomobila.

Na vseh treh vozilih je nastala materialna škoda, 42-letna voznica pa je utrpela lažje telesne poškodbe in poiskala zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

Policisti so 47-letni povzročiteljici zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog. Pri zavarovanju in urejanju kraja nesreče so jim pomagali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.