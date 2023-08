Nalet vozil v predoru Pletovarje, ljudje v zastoju znova na cestišču

Na štajerski avtocesti e je zgodila prometna nesreča. V predoru Pletovarje proti Mariboru je prišlo do naleta več vozil, zaradi česar je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, zamuda 15 do 20 minut. Ob vzpostavitvi varnostnega pasu pa je znova prišlo do nevarnega početja udeležencev v prometu. Poleg sprehajanja po cestišču Zavod Reševalni pas poroča tudi o obračanju vozil in okoriščanju z reševalnim pasom.

icon-expand Prometna nesreča Pletovarje FOTO: Promet.si Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je v smeri Maribora v predoru Pletovarje zaprt vozni pas. Po podatki Policijske uprave Celje se je v predoru zgodil nalet tovornega in osebnega vozila. Informacij o poškodbah za zdaj še nimajo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zavor Reševalni pas je medtem na spletu sporočil, da jih vozniki obveščajo, da so nekateri vozniki v zastoju začeli obračati svoje avtomobile. Do nevarnega početja pa je znova prišlo tudi ob vzpostavitvi reševalnega pasu, saj naj bi se ljudje po njem sprehajali, nekateri vozniki pa naj bi se z njim okoriščali za hitrejše napredovanje po avtocesti. "Nikoli ne veste, kdaj bo vaše življenje odvisno od pravilno ustvarjenega reševalnega pasu in od tistih, ki se na varnost in pravila požvižgajo," ob tem opozarjajo v zavodu.