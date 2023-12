'Samostojnost države zgodba o uspehu, ki jo je treba ves čas nadgrajevati'

Poleg uspehov športnikov, kulturnikov, strokovnjakov in znanstvenikov, gospodarstvenikov, je izpostavil zgodbo o uspehu Beti Hohler , ki je bila nedavno izvoljena za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), kar šteje za uspeh celotne države, "uspeh naše zgodbe o osamosvojitv i". "Beti Hohler je dokazala dvoje: da takrat, ko imaš znanje, požrtvovalnost in pogum, takrat so vsa vrata odprta; in dokazala je, da takrat, ko uspeš sam, s trdim delom, si v ponos in ugled celotni državi," je dejal Golob.

Golob se je v govoru spomnil občutkov ob plebiscitu pred 33 leti, ko so se volivke in volivci z nekaj negotovosti, ampak neizmernim pričakovanjem odpravljali na volišča. Čutili so ponos. "Ker smo vedeli, da smo sestavni del zgodovine, ki se v državi piše samo enkrat," je dejal. Obenem pa je bilo tudi neizmerno veselje ob enotnosti. "Če kdaj, smo se lahko takrat zavedeli, da je enotnost tista, ki je ključen predpogoj za največje, v tem primeru narodove zmage," je izpostavil.

Kolektivna zmaga, ki jo je na prav tako na mednarodnem parketu doživela Slovenija, in ne bi bila možna, če v njenih prizadevanjih ne bi bili enotni, pa je mesto v Varnostnem svetu ZN. "In ravno to naj nam bo navdih, da takrat, ko želimo doživljati največje kolektivne zmage, moramo za vsako ceno ohraniti enotnost, ker je enotnost tista, ki nas ne potrjuje samo navznoter, kot državo ali narod, ampak predvsem daje kredibilnost navzven. Ker takrat, ko sami verjamemo vase in dosežemo enotnost, takrat nam verjamejo tudi vsi ostali," je prepričan Golob.

Z uspehi pa prihaja tudi odgovornost. In tako bosta prav področji pravne države in svetovnega miru tisti, kjer bodo oči vsega sveta še bolj zazrte v nas, "kjer bomo v prihodnjem letu dokazovali ne samo sebi, ampak celemu svetu, da je ugled, ki ga uživamo, vreden zaupanja," je dejal.

"Preobrat je sledil na terenu"

Podobno je z odgovornostjo na domačem terenu. Dejal je, da se je svoje odgovornosti najbolj zavedel ob avgustovskih ujmah, in priznal, da se je tedaj pojavljala negotovost, ali v vladi zmorejo. "A preobrat je sledil na terenu, ko smo doživeli srčnost, predanost, nesebičnost in solidarnost vseh, enotnost v najboljšem pomenu besede," je dejal in dodal, da je bilo to navdih, da so začeli vrteti telefone in da so verjeli, da bo Slovenija zaradi svojega ugleda in preteklih dejanj dobila pomoč tudi od drugje.

Nekatere obljube, ki so bile dane, sicer zahtevajo svoj čas, enako je z obljubami vlade, ki je po prevzemu mandata napovedala smele projekte, ki terjajo dva mandata. Obljubil je nadaljevanje te poti, ob tem pa naštel nekaj že doseženih ciljev, od spopada z energetsko draginjo do dviga sredstev za razvoj, znanost in inovacije ter preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Ob koncu pa je zaključil z željo, da vse navduši za en skupen cilj. "In to je, da skupaj vsak naš korak namenimo pozitivni družbeni klimi. Ko bomo ta cilj uspeli doseči in ko se bomo uspeli okoli njega poenotiti, bomo lahko govorili o tem, da smo na poti v družbo blaginje," je sklenil Golob.

Pred proslavo v DZ slavnostna seja

Podpredsednica DZ Nataša Sukič je v nagovoru na slavnostni seji DZ pred dnevom samostojnosti in enotnosti poudarila, da je naloga vseh, predvsem pa nosilcev oblasti, ljudem povrniti zaupanje v državo. To bo mogoče doseči le na temeljih solidarnosti in pravičnosti, za kar pa bo nujna tudi enotnost kot ob glasovanju na plebiscitu, je dejala.

V DZ so pred torkovim dnevom samostojnosti in enotnosti tradicionalno pripravili slavnostno sejo. Podpredsednica DZ in poslanka Levice Sukičeva je v slavnostnem nagovoru zbranim na seji poudarila, da je bila odločitev za lastno državo plod desetletij prizadevanj civilne družbe, intelektualcev in kulturnikov, da bi živeli v samostojni državi. V središče osamosvojitve sta bila postavljena slovenski jezik in kultura, ki sta bila vedno sili kljubovanja zatiranju od zunaj, je izpostavila.

Obenem je opozorila, da imena mnogih akterjev, ki so bili del "silovitega vrenja, prebujanja", niso znana, zato je toliko bolj zaskrbljujoče, da si nekateri želijo lastiti intelektualne in stvarne pravice do osamosvojitve. Slovenija je tak podvig lahko dosegla samo kot trdno povezana in poenotena skupnost, je izpostavila.

Slovenska država pa je po njenih besedah nastala tudi na temeljih solidarnosti, zato je upravičeno sklepati, da je velik delež volivcev želel državo, ki bo ohranjala vrednote družbene solidarnosti, enakosti in pravičnosti ter varovala človekove pravice vseh. "Nebrzdana privatizacija nekoč skupnega, družbenega premoženja je v letih in desetletjih po osamosvojitvi pripeljala do socialnih stisk in splošnega poslabšanja življenja mnogih," je prepričana Sukičeva. Tako meni, da bi se morala država enako neumorno kot popoplavne sanacije lotiti krepitve sistemov socialne države.