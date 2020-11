Nam La Niña prinaša mrzlo in belo zimo?

Po skoraj desetletju je temperatura morja v ekvatorialnem delu Tihega oceana veliko hladnejša od povprečja, kar pomeni, da je prišlo do izrazitega pojava La Niñe. La Niña ima neposreden vpliv na območja ob Tihem oceanu, na vreme v Evropi pa vpliva bolj malo. Vseeno sta zadnji dve zimi v času izrazite La Niñe, za razliko od lani in predlani, postregli s kar nekaj mraza in snega, a dolgoročne napovedi se s tem ne strinjajo preveč.

V običajnih pogojih v bližini ekvatorja v Tihem oceanu pihajo vzhodni vetrovi, zračni tlak ob obalah Južne Amerike je višji, nad Oceanijo nižji. Temperatura morja v tem predelu Tihega oceana pa iz leta v leto precej niha. Včasih se zgodi, da se veter obrne, pihati začne zahodnik, ki toplejšo vodo potiska proti obali Južne Amerike, kjer potone v globino. Če takšne razmere trajajo več mesecev zapored, pojavu rečemo El Niño, kar v španščini pomeni deček. Zelo izrazit El Niño je nazadnje nastal pred petimi leti.

icon-expand Območje El Niño 3.4 v Tihem oceanu, ki je veliko za 300 Slovenij. Morje je letos močno prehladno. FOTO: POP TV

Letos je prišlo do nasprotnega pojava, razlika v tlaku med Južno Ameriko in Oceanijo se je še povečala, vzhodni veter je močnejši in površina morja je hladnejša kot običajno. Temu pojavu rečemo La Niña, špansko deklica. Voda v ekvatorialnem predelu Tihega ocena je že od junija letos hladnejša od povprečja, v jeseni se je odklon hitro povečal in trenutno znaša skoraj stopinjo in pol. Podobno hladno morje smo imeli v istem obdobju leta 2011, pred desetimi leti pa je bilo še malce hladneje.

icon-expand V času La Niñe je vreme neobičajno marsikje po svetu. FOTO: POP TV

Ponekod suša, drugje padavin preveč Posledice La Niñe čuti velik del sveta, seveda najbolj tisti, ki je najbližje. V naslednjih šestih mesecih bo ob zahodni obali Južne Amerike, v južni polovici Združenih držav Amerike in na vzhodu Afrike malo padavin, veliko ljudi bo prizadela suša. Precej več padavin kot običajno bo v severnem delu Avstralije in v Oceaniji, na jugu Afrike, v zahodni polovici Kanade in ob vzhodni obali Južne Amerike. La Niña prinaša nižje temperature zahodni in Južni Afriki, severovzhodni Aziji in Aljaski ter na zahod Kanade, medtem ko bo toplejše vreme od povprečja v južnem delu Severne Amerike.

icon-expand Nazadnje je podobno izrazita La Niña nastala pred devetimi oziroma desetimi leti. FOTO: POP TV

Kako La Niña vpliva na vreme v Evropi? Evropa je od osrednjega dela Tihega ocena oddaljena približno petnajst tisoč kilometrov, zato dogajanje v največjem oceanu na svetu neposrednega vpliva na vreme pri nas nima oziroma je ta zelo blag. Pojav El Niño in La Niña sta običajno najbolj izrazita prav v času naše zime, zato bi pričakovali še največji vpliv na vreme v obdobju od decembra do februarja. Če pogledamo podatke iz prejšnjih let, potem vidimo, da smo imeli v preteklosti v času zmerne in močne La Niñe tako razmeroma tople kot razmeroma hladne zime, ene so bile s snegom bolj radodarne, druge manj. Zadnja zima v času močne La Niñe, zima 2010/11, je bila v Sloveniji kar se tiče temperatur povsem povprečna za zadnjih 30 let, tudi snega je bilo kar nekaj. V času naslednje meteorološke zime od decembra 2011 do februarja 2012, ko je nastala zmerna La Niña, so bile temperature pri nas prav tako zelo blizu povprečja, je pa bilo snega zelo malo. Letos se nam torej po dveh toplih in s snegom zelo skromnih zimah morda obeta nekaj več mraza in beline, vsaj na začetku meteorološke zime, ki nastopi v torek 1. decembra, bo po zadnjih napovedih kar zimsko.

icon-expand Glede na dolgoročne napovedi bo zima na občju Alp za okoli eno stopinjo Celzija pretopla. FOTO: POP TV