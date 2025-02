Nama IN v likvidacijo

Kot je razvidno iz objave, je cilj likvidacije Name IN, da preneha kot pravna oseba, pred tem pa poplača vse upnike ter unovči in razdeli premoženje družbe.

"Družba ima dovolj premoženja ter bo v postopku likvidacije v celoti poravnala vse svoje obveznosti, prav tako bo v celoti izpolnila vse še nezaključene posle in dolgoročne pogodbe ter uredila razmerja z delavci in drugimi deležniki in izterjala terjatve, preostanek pa se bo razdelil družbeniku," je Ermanova zapisala v objavi na spletni strani Ajpesa.