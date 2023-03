Namakalni sistem Vogršček zaradi puščanja zaprli po le enem dnevu delovanja

"Doslej smo evidentirali približno 10 okvar. Štiri puščanja so bila identificirana na primarnem razvodu, dva na sekundarnem in štirje na priključkih. Zlasti je pomembna odkrita okvara na primarnem razvodu, kjer naj bi šlo za nekoliko večje puščanje," je za STA povedal direktor družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica Borut Mozetič.

Predloge za sanacijo so že poslali upravitelju namakalnega sistema, to je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Dokler največja okvara ne bo sanirana, bo delovanje namakalnega razvoda ustavljeno. Mozetič upa, da bodo uspeli napako odpraviti v najkrajšem možnem času, morebiti še v tem tednu. V tem času so sicer uspeli odpraviti večino preostalih okvar.

Namakalni sistem Vogršček v obsegu, kot je bil zagnan tokrat, ni deloval že več kot 15 let, saj zaradi puščanja zajezitvene pregrade gladina jezera Vogršček toliko časa ni bila dovolj visoka, prav tako ni bilo tako visokih pritiskov v cevovodnem sistemu.

Mozetič je povedal še, da ni bil opravljen niti tlačni preizkus namakalnega sistema Vogršček, saj o tem odloča sklad kmetijskih zemljišč. Bila pa so izvedena nekatera druga testiranja sistema, ki so pokazala omenjene prve okvare, ki jih odpravljajo.