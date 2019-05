'Name kot tožilca v zadevah Kangler se izvaja pritisk z zavržnimi udbovskimi metodami'

"To je sramota za Slovenijo, sramota za slovensko pravosodje in sramota za tožilsko organizacijo. Na mene kot tožilca v zadevah Kangler se je izvajal in se še izvaja pritisk z zavržnimi udbovskimi metodami." To je mariborski tožilec zapisal v prijavi o nezakoniti dejavnosti Sove Toninovi komisiji za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami, ki ji predlaga naj nad Sovo opravi nadzor.

"To je sramota za Slovenijo, sramota za slovensko pravosodje in sramota za tožilsko organizacijo. Na mene kot tožilca v zadevah Kangler se je izvajal in se še izvaja pritisk z zavržnimi udbovskimi metodami. Enkrat je pač vsega dovolj in enkrat pač maske morajo pasti z obrazov in je treba reči bobu bob. Potem ko sem zavrgel eno kazensko ovadbo proti Kanglerju, umaknil obtožni predlog, zaradi česar so postali prisluhi proti Kanglerju nezakoniti dokaz, mi je očitno Sova začela intenzivno prisluškovati in mi slediti."

To je že drugi primer Toninove komisije, ki vključuje Kanglerja in Sovo. FOTO: POP TV

To je mariborski tožilec zapisal v prijavi o nezakoniti dejavnosti Sove. Da je komisija prijavo vzela resno, kaže tudi dejstvo, da so jo obravnavali že na včerajšnji seji, ki je bila pod drobnogledom javnosti predvsem zaradi pričanja Drenikove in Sekolca okrog prisluhov v arbitraži ter posledično politične odgovornosti Karla Erjavca. Leta 2015 je okrožni državni tožilec podedoval zadeve zoper takratnega mariborskega župana Franca Kanglerja. Ker je eno ovadbo zavrgel, delno umaknil obtožni predlog v drugi zadevi in v celoti v tretji, se je nanj spravila Sova, tudi s prisluškovanjem v prostorih tožilstva, je zapisal. Da gre za resno prijavo Komisiji, je dovolj zgovorna ne le včerajšnja obravnava med nadzorniki varnostno obveščevalnih služb ampak že njihov prvi ukrep. 'O odgovoru Sove ne moremo govoriti'



Kot je dejal Matej Tonin: "Sovo sem zaprosil za odgovor, ali so bili zoper tega tožilca uporabljena prikrita preiskovalna sredstva. Odgovor Sove smo dobili, a o tem odgovoru Sove tukaj ne moremo govoriti." Tonin je povedal še, da je bila po razpravi na komisiji sprejeta odločitev, da o določenih stvareh vprašajo tudi policijo.



Bo pa več že v torek lahko na komisiji povedal sam tožilec, ki je v prijavi razkril tožilskega kolega, sicer državnega tožilca, ki deluje na specializiranem državnem tožilstvu Harija Furlana: "Mi je sam rekel, da me imajo gor in naj si pomagam kakor vem in znam, saj sem tožilec" ga navaja. Še več, da gre za prisluhe mu je leta 2016 ob obisku potrdil sam generalni državni tožilec, takrat Zvonko Fišerz besedami: "A so vas dali gor, to je zato, da mi vemo kaj vi mislite". 'Gre za sistemski problem, saj pravna država obstoji in pade na neodvisnosti sodstva'

Tonin je povedal še, da je bila po razpravi na komisiji sprejeta odločitev, da o določenih stvareh vprašajo tudi policijo. FOTO: Damjan Žibert