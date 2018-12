Namenoma vrgel petardo pred slepega Martina in njegovo psičko

Kot je svojo zgodbo začel Martin: "Danes sem prav besen. Zakaj? Zaradi petard!!! Zakaj? Nobena skrivnost ni, da sem slep (2% vida na dobro oko). Da imam štirinožno pomočnico slepe osebe. Da je šolana, da 'preživi' vse moteče elemente. Da me varno vodi .... vse povsod. Biba uspešno to dela že okoli 8 let. Upam, da še toliko časa.Toda to, kar se nama je zgodilo danes, presega vse meje človečnosti."

Kot je dogodek opisal Martin, se je s svojo psičko Bibo sprehajal po hodniku, ko je pred njiju naenkrat nekdo vrgel petardo: "Biba označena z vsemi oznakami (rdeči križi, napis vodič, kraguljčki, ni da ni) me vodi čez prehode v bloku, ko se od nekje najde nekdo, ki pred Bibo vrže 'atomski udar'. Kdor ne ve kaj je to: to je petarda, ampak ima vsaj 200 odstotkov močnejši zvok. In to v prehodih!? Ki že tako ali tako drugače odmevajo."

Tudi policisti opozarjajo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo.

Tudi policisti opozarjajo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo. Kot pravijo, spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in pred njihove domove.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja, opozarjajo policisti.