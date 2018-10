Šarčeva vlada bo v četrtek razrešila Veličkega

Na ministrstvu za notranje zadeve so nam potrdili, da bo vlada Marjana Šarca na predlog ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na četrtkovi seji razrešila generalnega direktorja policije Simona Veličkega. Na njegov položaj bodo začasno imenovali njegovo dozdajšnjo namestnico Tatjano Bobnar, ki bo tako prva ženska na čelu slovenske policije. Razlog za razrešitev Veličkega je osebna nekompatibilnost med Veličkim in ministrom Poklukarjem. Kot je poročal Siol, je minister presodil, da bo nekatere načrtovane spremembe v ustroju in delovanju policije lažje izpeljal z novim imenom na vrhu policije.

Velički sicer policijo vodi od upokojitve Marjana Fanka januarja letos, sprva je bil le vršilec dolžnosti direktorja, od aprila pa ga je vlada Mira Cerarja imenovala na položaj s polnim mandatom. Pred tem je bil Fankov namestnik, še prej pa je bil od leta 2009 direktor Policijske uprave Kranj.

