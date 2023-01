Namestite izolacijsko folijo in zmanjšajte stroške ogrevanja

Ni pomembno, ali ima okno aluminijast, lesen ali plastični okvir. Obojestranski lepilni trak je močan in se zlahka oprime vseh površin. Prav tako se enostavno odstrani in ne pušča sledi na okvirjih.

Takoj začnite s prilagoditvami! Odrežite trak na želeno velikost in ga položite na okenski okvir. Folijo NeoFoilX odrežite na ustrezne dimenzije, jo položite na okno in pritisnite, da jo dobro pritrdite. Morebitne gube odstranite s sušilcem za lase.

Preizkusite NeoFoilX – izolacijsko folijo za okna in vrata in videli boste, da majhne spremembe stavbnega pohištva vodijo do znatnih prihrankov energije .

Ob koncu sezone folije previdno odstranite in jih razvrstite, da boste vedeli, na katero okno so bile nameščene. V naslednji mrzli zimi preprosto namestite iste folije. Zdaj boste že vedeli, kako.

Deluje kot dodatna steklena plošča in preprečuje nastajanje kondenza in prepiha. Ne glede na to, v kakšnem stanju je stavbno pohištvo v vašem domu, vam izolacija po tem principu opazno pomaga.

Ideja je, da jo v zimskih mesecih prilepite na okenski okvir tako, da je 2–3 cm oddaljena od stekla. To ustvari zračni žep med hladnim zimskim steklom in vašo toplo hišo , ki zagotavlja dodatno izolacijo.

Preprečite uhajanje toplote iz stanovanja tako, da na okno namestite izolacijsko folijo





