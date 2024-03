Namestnik predsednika KPK naj bi kršil protikorupcijski zakon

Na KPK so za Siol potrdili, da je namestnik predsednika komisije David Lapornik o svojem premoženjskem stanju za leto 2021 poročal z zamudo, šele 15. marca 2023. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, za uresničevanje katerega skrbi prav KPK, namreč določa, da morajo javni funkcionarji spremembe glede nepremičnin KPK sporočiti v 30 dneh, vsako spremembo premoženjskega stanja pa do 31. januarja v letu po nastanku spremembe. Lapornik je torej krepko "zamudil".

Komisija je za spletni portal dodatno pojasnila, da je Lapornik od nastopa funkcije "redno, pravočasno in popolno poročal o svojem stanju, razen v tem primeru". V dodatnem pojasnilu je Lapornik zapisal, da 115 kvadratnih metrov velika parcela ne presega vrednosti 500 evrov ter da je, takoj ko je ugotovil, da zamuja, komisiji tudi navedel, da poroča z zamudo.

KPK poudarja, da premoženjsko stanje predsednika in namestnikov nadzira državni zbor in ne komisija. Mandatno-volina komisija DZ je po navedbah KPK za Siol opravila nadzor nad njegovim premoženjskim stanjem in ni ugotovila kršitev. Prav tako so pojasnili, da zamude pri poročanju praviloma obravnavajo kot prekršek ter da nimajo pristojnosti za razreševanje namestnikov predsednika KPK. Ta je v rokah predsednice države.

Golob proti KPK

KPK je novembra lani zoper premierja Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu. Premier je nato zaradi spornega zapisa drugega namestnika KPK Simona Savskega o politiki in Policiji in njegovi neizločitvi iz postopka, vložil tožbo proti KPK. Predsedniku komisije Robertu Šumiju očita, da je o izločitvi Savskega iz postopka odločal, kljub temu, da se je izločil iz postopka zaradi preteklega sodelovanja z Bobnarjevo.