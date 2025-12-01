Svetli način
Črna kronika

Namesto 100 divjal 171 kilometrov na uro

Maribor, 01. 12. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ne.M.
Komentarji
18

Mariborski policisti so odkrili tri voznike, ki so občutno prekršili omejitve hitrosti. Eden izmed njih je vozil kar 171 km/h na območju, kjer je omejitev 100 km/h. Zato so vsem trem izdali globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Policisti so ugotovili 21 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in dve kršitvi vožnje na neustrezni varnostni razdalji med vozili. (slika je simbolična)
Policisti so ugotovili 21 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in dve kršitvi vožnje na neustrezni varnostni razdalji med vozili. (slika je simbolična) FOTO: Damjan Žibert

Mariborski policisti so izvajali poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na prekoračitvah najvišje dovoljene hitrosti vožnje na avtocesti in neustrezni varnostni razdalji med vozili. Ugotovili so 21 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in dve kršitvi vožnje na neustrezni varnostni razdalji med vozili.

Izstopale so tri hujše kršitve, kjer so vozniki prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost.

Na avtocesti A1 na območju delovne zapore zunaj naselja Slovenska Bistrica, kjer zaradi obnovitvenih del promet poteka po dveh zoženih prometnih pasovih v eni smeri in je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 80 km/h, je 60-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Maribora vozil s hitrostjo 151 km/h.

Na istem odseku je popoldne 39-letnik iz Maribora vozil s hitrostjo 160 km/h.

Na avtocesti A1 zunaj naselja Radizel, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km/h, pa so izmerili hitrost 45-letnemu vozniku osebnega avtomobila iz okolice Maribora, ki je vozil s hitrostjo 171 km/h.

Globa 1200 evrov in devet kazenskih točk za vse tri voznike

Vse navedene voznike so policisti ustavili na primernem in varnem kraju ter jim izrekli predpisano globo 1200 evrov in stransko sankcijo devetih kazenskih točk.

Policisti vse voznike pozivajo, da hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram, da vozijo previdno in strpno ter da spoštujejo cestnoprometne predpise. "Vožnja z neprilagojeno hitrostjo je najpogostejši vzrok prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami," so zapisali na Policijski upravi Maribor.

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odkrito in resnično
01. 12. 2025 13.58
+1
Zakaj se take divjake ne kaznuje najbolj strogo?? Odvzem avtomobila in izpita, prepoved opravljanja vsaj 10 let, prisilno delo, to je najmanj, kar si taki divjaki zaslužijo!!
ODGOVORI
1 0
Morgoth
01. 12. 2025 13.50
Ne. M. (Katero slovensko ime se začne z "Ne"?🤔🤡) še ni slišal za vejice. Slovenija moj doma. Pravilno bilo: "Namesto 100, divjal 171 kilometrov na uro."
ODGOVORI
0 0
srecnii
01. 12. 2025 13.50
A ni na AC preprovedano ustavljat in včeraj Ljubljana-Vodice smo stal...a bodo policaji tud kaznoval Dars ker niso uredil ustreznega zoožanja.
ODGOVORI
0 0
Bebo2
01. 12. 2025 13.46
mislim da so tole nepravilni zneski za prekoračitev hitrosti.
ODGOVORI
0 0
galeon
01. 12. 2025 13.56
Samo 300 eur je, pa še prepoved vožnje motornega vozila.
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
01. 12. 2025 13.44
+4
V delovni zapori na AC zmanjšanje hitrosti IN TAKOJ RADAR?????!!!!Komu hudiča to služi???? NOBENEMU!!!SAMO KASIRANJU IN ODIRANJU LJUDI!!!
ODGOVORI
4 0
Banion
01. 12. 2025 13.39
-2
ko so stopile v veljavo te kazni, pred leti je bilo 1200 EUR dve minimalni plači. Zadnji čas da posodobijo tarife
ODGOVORI
2 4
murglpal?ek
01. 12. 2025 13.38
+2
KONJI INKASANTSKI .....
ODGOVORI
4 2
Lujzek Biber
01. 12. 2025 13.46
-2
2500 bi jim morali napisat
ODGOVORI
0 2
Jon Bacek
01. 12. 2025 13.38
+4
"Konjenica, službeni psi, letalska enota, specialci in kriminalisti v civilu"- predstava za javnost. Volitve se bližajo.
ODGOVORI
4 0
Hugh_Mungus
01. 12. 2025 13.30
+6
Preganjanje zaradi hitrosti na AC je absurd - change my mind
ODGOVORI
8 2
galeon
01. 12. 2025 13.30
+3
Globa za navedene prekoračitve znaša 300 EUR, 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. Pisec teksta preberi si 10 odstavek 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa.
ODGOVORI
3 0
mimgrede
01. 12. 2025 13.45
-1
@galeon, ZPrCP, 46. člen, 7. odstavek. Lp.
ODGOVORI
0 1
galeon
01. 12. 2025 13.50
+1
Ja res sem napisal napačno namesto 32 je 46 odstavek pa še zmeraj 10. Tvoj 7 pa govori o hitrosti izven naselja. Moj 10 pa o hitrosti na avtocesti. LP
ODGOVORI
1 0
antimilan
01. 12. 2025 13.21
+2
zakaj je omejitev samo 100/h tam?
ODGOVORI
3 1
ZIPPO
01. 12. 2025 13.45
-1
Zato,da VEČ pokasirajo!
ODGOVORI
0 1
