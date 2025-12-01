Namesto 100 divjal 171 kilometrov na uro

Mariborski policisti so izvajali poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na prekoračitvah najvišje dovoljene hitrosti vožnje na avtocesti in neustrezni varnostni razdalji med vozili. Ugotovili so 21 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in dve kršitvi vožnje na neustrezni varnostni razdalji med vozili.
Izstopale so tri hujše kršitve, kjer so vozniki prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost.
Na avtocesti A1 na območju delovne zapore zunaj naselja Slovenska Bistrica, kjer zaradi obnovitvenih del promet poteka po dveh zoženih prometnih pasovih v eni smeri in je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 80 km/h, je 60-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Maribora vozil s hitrostjo 151 km/h.
Na istem odseku je popoldne 39-letnik iz Maribora vozil s hitrostjo 160 km/h.
Na avtocesti A1 zunaj naselja Radizel, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km/h, pa so izmerili hitrost 45-letnemu vozniku osebnega avtomobila iz okolice Maribora, ki je vozil s hitrostjo 171 km/h.
Globa 1200 evrov in devet kazenskih točk za vse tri voznike
Vse navedene voznike so policisti ustavili na primernem in varnem kraju ter jim izrekli predpisano globo 1200 evrov in stransko sankcijo devetih kazenskih točk.
Policisti vse voznike pozivajo, da hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram, da vozijo previdno in strpno ter da spoštujejo cestnoprometne predpise. "Vožnja z neprilagojeno hitrostjo je najpogostejši vzrok prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami," so zapisali na Policijski upravi Maribor.
