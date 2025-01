'Namesto 20 evrov davka naj država na teren raje pošlje inšpektorje'

Trenuten sistem financiranja zavetišč za živali (imamo jih 16) je poln pomanjkljivosti, pojasnjujejo v ljubljanskem društvu za zaščito živali. Velik del sredstev za svoje delovanje morajo namreč zavetišča zagotoviti sama; na primer z donacijami in prispevki.

Občine krijejo stroške oskrbe zapuščenih živali zgolj prvi mesec, nato pa te prevzamejo zavetišča. "Kot da bi oseba prišla v hotel in rekla, za 30 dni vam plačam, potem me pa morate imeti, ampak plačam vam ne več. Sistem ni najbolj idealen, zavetiščem preprušča čisto preveč odgovornosti. Ni pa krivda zavetišč, da morajo za te živali skrbet, oni samo pospravljajo za ljudmi, ki so neodgovorni," poudarja Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana.

Društva za zaščito živali in zavetišča opozarjajo: To ni dobra rešitev

Po četrtem mesecu, če živalim ne uspejo najti ustreznega doma, stroške prevzame državni proračun. Letos je država za ta namen namenila nekaj več kot 1,7 milijona evrov.

A Cerjak Kasteliceva ob tem opozarja, da ideja, ki je nastala na resornem ministrstvu za kmetijstvo, da bi z obveznim prispevkom kaznovali odgovorne lastnike živali, ni dobra. "Medtem pa ne moremo naredimo nič za vse tiste, ki za svoje živali nimajo poskrbljeno; da so registrirane, da so cepljene, da je za njih kvalitetno poskrbljeno."