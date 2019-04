Garaža iz leta 1900 za geodetsko upravo postala prodajalna

Več kot sto let stara garaža je čez noč postala prodajalna, lopa je postala hala, stanovanje in dve kleti pa kar trgovski center. To so napake, ki prihajajo z informativnimi izračuni za uporabo stavbnega zemljišča in ki bodo lastnike drago stale. Plačali bodo višji davek ali pa bodo morali te napake popravljati na svoje stroške. V primeru garaže bo moral lastnik za elaborat plačati kar 700 evrov.