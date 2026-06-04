Namesto 50 le 49 glasov: poslancu SLS zatajila glasovalna naprava

Pri pregledu današnjega glasovanja o 16. slovenski vladi se je izkazalo, da Srečko Ocvirk ni prijavil kvoruma, čeprav je bil na seji prisoten. Glede na to, da SLS kot edina koalicijska stranka ni dobila ministra v novi vladi, je to dvignilo nekaj obrvi in sprožilo ugibanja, ali je šlo za neke vrste poslančev protest.

A so tako poslanec kot predsednica SLS Tina Bregant in v stranki NSi zatrdili, da je poslancu zatajila glasovalna naprava. Nekoliko pa se razlikujejo njihova pojasnila o tem, zakaj poslanec ni ustavil glasovanja ali zahteval ponovnega glasovanja.

V NSi, kjer so "zaplet" pojasnili na družbenem omrežju X, in Tina Bregant so navedli, da Ocvirk ni takoj opazil, da mu naprava ne dela, ampak šele po glasovanju in potem ni mogel več zahtevati ponovnega glasovanja. "Tako da je tukaj prišlo do neljubega zapleta," je dejala Bregantova. Ocvirk pa je dejal, da je težavo opazil že med glasovanjem in večkrat poskusil oddati glas, da pa ni želel prekiniti glasovanja.