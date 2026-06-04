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Slovenija

Namesto 50 le 49 glasov: poslancu SLS zatajila glasovalna naprava

Ljubljana, 04. 06. 2026 18.46 pred 21 dnevi 1 min branja 29

Avtor:
STA
Državni zbor

Na glasovanju o novi vladni ekipi je od 50 pričakovanih glasov umanjkal glas poslanca SLS Srečka Ocvirka, sicer člana koalicijske poslanske skupine NSi, SLS in Fokus, ki je bil na seji. Poslanec je za STA zatrdil, da mu je zatajila glasovalna naprava in zanikal, da bi bilo njegovo ravnanje povezano z dejstvom, da SLS ni dobila ministra.

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Srečko Ovirk v DZ
Srečko Ovirk v DZ
FOTO: Bobo

Pri pregledu današnjega glasovanja o 16. slovenski vladi se je izkazalo, da Srečko Ocvirk ni prijavil kvoruma, čeprav je bil na seji prisoten. Glede na to, da SLS kot edina koalicijska stranka ni dobila ministra v novi vladi, je to dvignilo nekaj obrvi in sprožilo ugibanja, ali je šlo za neke vrste poslančev protest.

A so tako poslanec kot predsednica SLS Tina Bregant in v stranki NSi zatrdili, da je poslancu zatajila glasovalna naprava. Nekoliko pa se razlikujejo njihova pojasnila o tem, zakaj poslanec ni ustavil glasovanja ali zahteval ponovnega glasovanja.

V NSi, kjer so "zaplet" pojasnili na družbenem omrežju X, in Tina Bregant so navedli, da Ocvirk ni takoj opazil, da mu naprava ne dela, ampak šele po glasovanju in potem ni mogel več zahtevati ponovnega glasovanja. "Tako da je tukaj prišlo do neljubega zapleta," je dejala Bregantova. Ocvirk pa je dejal, da je težavo opazil že med glasovanjem in večkrat poskusil oddati glas, da pa ni želel prekiniti glasovanja.

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Ocvirkov glas sicer ni vplival na zadostno podporo vladi, ki so jo zagotovili v koalicijskih SDS, Demokratih in trojčku NSi, SLS, Fokus, v poslanski skupini Resnica in poslanca narodnih skupnosti.

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KOMENTARJI29

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zmerni pesimist
05. 06. 2026 10.08
In ravno njemu je zatajilo ne me hecat
Odgovori
+0
3 3
Banion
05. 06. 2026 09.41
ne bi se čudil če bi pritisnil proti in potem trdil da je zamenjal gumba
Odgovori
-1
1 2
Julijann
05. 06. 2026 09.07
Brez veze. Zadostovalo bi 46.
Odgovori
+2
2 0
murate
05. 06. 2026 08.37
Srečko z praznike vrečko,lepa Tina pa še kar čaka na drobtinice ki bi pomotima padle iz ali z korita
Odgovori
+1
2 1
murate
05. 06. 2026 08.37
Prazno ne praznike
Odgovori
-2
0 2
Respublica Butalis
05. 06. 2026 08.29
Bolje 50 kot 43.
Odgovori
+2
2 0
LevoDesniPles
05. 06. 2026 08.18
lol le.... še vedno upajo da se jim bo v lopovščinam pridružila tudi sreća
Odgovori
+4
4 0
Spijuniro Golubiro
05. 06. 2026 08.04
Ej dost bo
Odgovori
+2
2 0
Ladybird77
04. 06. 2026 21.51
Še mogoče amnezija mine kiga od Demokratov in Svobode in ugotovijo v kakšnem dr... so pristali,.pa bodo šli. Mogoče bodo lokalne in državnozborske volitve kar skupaj.
Odgovori
+1
3 2
Anion6anion
04. 06. 2026 21.47
Zatajila tipka. Bo že videl vraga ko ha stisnejo v kot
Odgovori
+4
6 2
Ladybird77
04. 06. 2026 21.52
Temu ne bodo dali več miru.
Odgovori
+3
5 2
igornov
04. 06. 2026 21.21
Pred tedni en glas več od pričakovanega, tokrat eden manj ??? Burleska.
Odgovori
+2
4 2
Roko66
04. 06. 2026 20.59
Če sesuje SLS to vlado, bom volil njih naslednjič,pa ne samo jaz!
Odgovori
+2
7 5
Yoda
05. 06. 2026 08.16
SLS ne more nikogar sesuti... imajo enega poslanca... pa so hoteli še ministra!!!!🤣
Odgovori
+3
5 2
Hudi časi
04. 06. 2026 20.31
Se pravi, jih je ostalo še 47 + 2 manjšinca. Še dva si premislita...
Odgovori
+5
9 4
boslo
04. 06. 2026 20.52
Ne podkupujete več?
Odgovori
-4
3 7
murate
05. 06. 2026 08.40
Podkupovalec ki je ponujal milijarde je
Odgovori
-2
0 2
Mclaren
04. 06. 2026 20.28
Zatajila ja, hahahaha
Odgovori
+2
7 5
enapi
04. 06. 2026 20.22
SLS bravo. Tako kot so vas nateg*ili, verjamem da ne boste dolgo držali štange.
Odgovori
+5
11 6
enapi
04. 06. 2026 20.20
Zatajila naprava 😂 gre za začetek razpada.
Odgovori
+5
10 5
Naiskreni
04. 06. 2026 20.58
vsaj kozmični dež ni bil. a je bil pa mogoče isti sedež? 🤔
Odgovori
+2
3 1
ŠeVednoPlešem
04. 06. 2026 20.11
Janša zatajil SLS pri dodeljevanju ministrstev, poslancu SLS zatajila naprava :) SLS Janša vas je izdal. Zato se le pogumno uprite tej aroganci.
Odgovori
+2
8 6
mackon08
04. 06. 2026 20.07
Nova vlada, stare navade. Kraja in laganje.
Odgovori
+2
9 7
Stauffenberg
04. 06. 2026 19.56
A je možno obratno? Bomo Stevija vprašali.
Odgovori
-1
2 3
RUBEŽ
04. 06. 2026 19.51
HAHAHA, se je že začelo. Ne bodo dočakali konca mandata.
Odgovori
-2
7 9
mojcd
04. 06. 2026 19.48
Se je zebzacelo, velik plus za SLS
Odgovori
+4
9 5
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