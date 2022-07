Namesto boxerjev poljski rosomaki? Vozilo prestalo test v Afganistanu

Na Toninove kritike poljskih osemkolesnikov se je odzval Klemen Grošelj, nekdanji sekretar na ministrstvu za obrambo. Zapisal je, da imata obe vozil - tako boxer kot rosomak - enako stopnjo zaščite pred izstrelki (do 14,5 milimetrov). Na trditve nekdanjega ministra, da bi vlada, če želi uvesti rosomake, morala SV odrediti pripravo nove taktične študije z jasno usmeritvijo, da se stopnja zahtevane zaščite posadke in vojakov zmanjša. "Izdelava takšne študije bi pomenila, da je vojaška stroka podlega političnim pritiskom."

Do tega je kritičen nekdanji minister za obrambo Matej Tonin , ki pravi, da je vozilo doseglo vrhunec v prejšnjem desetletju, kar da je tudi razlog za kratkoročno nižjo ceno. Tonin sicer pravi, da bo vojska morala vozilo menjati že na srednji rok. Tonin je še dejal, da so vozila boxer zmoglivejša in nudijo boljšo zaščito, predvsem pa omogočajo integracijo modernih sistemov in daljinsko upravljane bojne postaje, je zapisal.

V vladajoči koaliciji so, potem ko so sprožili postopek revizije nakupa 45 nemških osemkolesnikov boxer, že našli alternativo, piše časnik Delo . Sklicujoč se na več med seboj nepovezanih virov poroča, da naj bi potekali pogovori o možnosti nakupa poljskih osemkolesnikov KTO rosomak. Na ministrstvu za obrambo domnevnih pogovorov o nakupu poljskih osemkolesnikov ne komentirajo. "Dokler revizija ne bo zaključena ne moremo komentirati vprašanj v zvezi z nabavo bojnih kolesnih vozil 8x8," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

Proizvodnja poljskega osemkolesnika je stekla leta 2003. Poleg Poljakov ga uporabljajo tudi v Združenih arabskih Emiratih. Poljski kontingent v Afganistanu je prva vozila prejel 2007, na vrhuncu jih je bilo v tej srednjeazijski državi 134. Po nekaterih poročilih, ki so jih objavili v poljskih medijih, naj bi se skoraj vsa vozila vsaj enkrat "srečala" s različnimi izstrelki upornikov in utrpela poškodbe, vendar jih je bilo iz uporabe neposredno izločenih le osem. Zaščito so tekom operacij v Afganistanu okrepili in po navedbah Poljakov, naj bi vozila rešila številna življenja.

Nekdanji načelnik generalštaba SV in nekdanji poveljnik 15. kontingenta SV v Afganistanu Dobran Božič prav tako pojasnjuje, da je bilo vozilo v Afganistanu preizkušeno. "Zaščita vozila v Afganistanu je bila zadovoljiva. Rosomak je imel zaščito vsaj tako dobro kot Patria. Iz mojih izkušenj pa lahko povem, da se je dobro izkazal. Na začetku so bile neke pomanjkljivosti, ki so jih potem odstranili."

Nasprotno od Tonina, Božič pravi, da gre za sodobno vozilo. "Vojaška vozila se ne menjajo na pet let, tako kot navadna civilna vozila. Življenjska doba takšnih vozil je krepko daljša, tudi do 30 let. Vozilo je sodobno, kot so naše patrie. Kupijo se pa lahko različni tipi zaščite, glede na uporabo bojnega vozila." Božič verjame, da ima rosomak primerljivo zaščito z boxerjem. "Glede začite je vedno določeno, kakšen kaliber ne sme prebiti vozila - od strani, in od spredaj."

Pri nakupu 45 boxerjev so se sicer pojavljala tudi vprašanja o zadostnosti števila oklepnikov za oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine. Božič pravi, da je pomembno, da je "bataljonska bojna skupina vedno osnovana na isti platformi, predvsem njen bojni del, vključno s poveljstvom". Božič verjame, da je bilo z boxerji to upoštevano. "Je pa bila številka nekoliko nizka iz mojih izkušenj. Verjamem pa, da je vojaška stroka to pravilno naredila. Predvsem je pomembno, da ne kupujemo različnih vozil v sestavo, ker je vzdrževanje težko. Ko greš na misijo in operacijo, je vzdrževanje za tako majhno vojsko, kot jo imamo mi, z nemobilnim delom, težko zagotovit. Zato se vedno nasloniš na nekoga, ki je tam. Če imaš dva ali tri tipe vozil, je težko najti nekoga, ki ima ta vozila in pomaga pri vzdrževanju."

Tonin memorandum o soglasju podpisal tik pred iztekom mandata

Nekdanji obrambni minister Tonin je tik pred iztekom mandata podpisal memorandum o soglasju o nakupu boxerjev. Kupili naj bi 45 osemkolesnikov za skupno 343,43 milijona evrov. Nova vlada je sprožila revizijo postopka nakupa, ki še poteka.