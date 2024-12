Namesto božičnice zaposlenim na dom poslali rokovnike

Kot danes poroča spletni Večer, je omenjeno izplačilo po kolektivni pogodbi vezano na poslovno uspešnost, ki predvideva, da je treba okoli dva milijona evrov razdeliti zaposlenim, a kot kaže, bilance Pošte tega ne omogočajo. Poslovne rezultate bodo sicer objavili šele aprila prihodnje leto, lani naj bi zaposlenim po pisanju časnika iz tega naslova izplačali po 350 evrov, podoben znesek pa naj bi pričakovali tudi letos.

Po poročanju časnika so 6000 zaposlenim namesto božičnice pred prazniki na dom poslali rokovnike, ki pa naj bi jih zaposleni že začeli vračati generalnemu direktorju Marku Cegnarju.

V Sindikatu poštnih delavcev (SPD) se v dopisu svojim članom, ki ga je pridobila STA, sprašujejo, ali so zaposleni na Pošti v iztekajočem se letu res delali toliko več in ustvarili manj. "Medtem ko uprava zaposlenim sporoča, da poslujemo slabo, hkrati zanika navedbe medijev, da bi bila Pošta Slovenije v slabem finančnem stanju," so navedli.

"Jeza in nezaupanje izvirata iz prepričanja, da je bilo število pošte in paketov, ki smo jo prenesli v letošnjem letu, občutno večje od lanskega in to z manjšim številom zaposlenih, zaradi česar ne bi smelo biti razloga, da je bilo poslovanje slabše in da niso izpolnjeni pogoji za izplačilo božičnice," so dodali.

Po njihovih pojasnilih razen obvestila, da božičnice ne bo, niso prejeli nobenih bilančnih izkazov in ne drugih obrazložitev, zakaj pogoji za izplačilo niso izpolnjeni. V sindikatu so prav tako zaskrbljeni, da se pod trenutnim vodstvom obetajo težki časi. "V kratkem se zna zgoditi, da ne bo težava le božičnica, ampak obstoj celotnega podjetja," so še med drugim navedli.