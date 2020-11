Namesto Bregantove na zdravstveno ministrstvo prihaja Marija Magajne

Ima bogate izkušnje s področja javnega zdravja in vodenja. Poklicno pot je začela kot zdravnica pripravnica v osnovnem zdravstvu Gorenjske. V letu 1982 se je zaposlila v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj, ki ga je vodila od leta 1990 do leta 2002, ko je na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije prevzela vodenje notranje organizacijske enote in nadomeščala direktorja.

Med letoma 2004 in 2005 je vodila bolnišnico Golnik, nato pa je bila leta 2005 imenovana za generalno direktorico direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje. Funkcijo je opravljala tri leta, nato pa je leta 2008 za dobo petih let prevzela vodenje Inštituta za varovanje zdravja RS (zdajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ). Po poteku mandata na NIJZ je vodila Center za upravljanje projektov in raziskovalne dejavnosti vse do leta 2017, ko je prevzela vodenje Zdravstvenega doma Idrija.

Trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje. S tega položaja jo je vlada danes razrešila in jo z jutrišnjim dnem imenovala za državno sekretarko.

Razrešitev Tine Bregant je sicer predlagal zdravstveni minister Tomaž Gantar.Kot je povedal pred dnevi v oddaji 24UR ZVEČER, je bila razrešena, ker je delo v ožji ekipi timsko delo in tako delajo cele dneve, že vrsto mesecev. "Tu ne more nihče igrati svoje igre, predvsem pa zraven delati še napake, na katere je opozorjen. Če se to ne neha, je logična poteza razrešitev," je dejal.