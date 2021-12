Dobavitelji energentov etažne lastnike v večstanovanjskih stavbah, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic, že več let uvrščajo med poslovne odjemalce, četudi v njih živijo stanovalci."Domnevam, da gre samo za to, da se dobavitelji, če je upravnik sklepal pogodbo v imenu in za račun etažnih lastnikov, niso ukvarjali s tem, za koga sklepa, ampak so gledali na to, kdo jo sklepa. Ker je to pač upravnik, so določili, da gre za poslovni odjem," pojasnjuje direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič.