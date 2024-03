Namesto da bi poplačal upnike, 50.000 evrov prenesel na druge račune

Kriminalisti so s preiskavo ugotovili, da je odgovorna oseba gospodarske družbe v letu 2018, ko je družba postala insolventna, ravnala v nasprotju z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki določa obveznost enakega obravnavanja upnikov. "Odgovorna oseba insolventne družbe je namreč prenesla več kot 50.000 evrov denarnih sredstev z družbinega transakcijskega računa na račune povezanih fizičnih in pravnih oseb ali jih dvignila v gotovini, namesto, da bi z njimi poplačala upnike po načelu enakega obravnavanja. S tem je upnikom povzročila veliko premoženjsko škodo," so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ugotovili so tudi, da je ista oseba utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin, saj je AJPES-u oddala letni poročili za leti 2019 in 2020, ki sta vsebovali lažne podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida te gospodarske družbe.

Za kaznivo dejanje oškodovanje upnikov je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za ponarejanje in uničenje poslovnih listin pa kazen zapora do dveh let.