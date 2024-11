'Namesto da bi zavijala zvezke in knjige za v šolo, sem izbirala žare'

Poletne počitnice so šle h koncu, za šolo so nakupili že vse potrebno. Tako se spominja tistih zadnjih skupnih, srečnih trenutkov. "Tisti dan smo vse pregledovali, se o tem pogovarjali. Nik bi vstopil v prvi razred, Mia bi vstopila v četrtega. Šole sta se veselila," pripoveduje.

"Avtomobilček, s katerim se je Nik nazadnje igral tisti dan. In dnevnik, v katerega je Mia rada risala in pisala. Tisti dan ga je zaklenila in ostal je zaklenjen," predmete, ki so ostali za otrokoma pokaže Sonja Mikulan .

Nikov avtomobilček in Mijin dnevnik

Zgodilo se je 21. avgusta 2020 na hitri cesti Trebnje–Novo mesto. Avtomobil njenega bivšega moža, v katerem sta bila tudi šestletnik in devetletnica, je trčil z vozilom starejše voznice. "Vzrok nesreče je bilo čelno trčenje zaradi prevožene sredinske črte. Trk je bil tako silovit, da so bili na kraju nesreče mrtvi vsi štirje udeleženci. Njihov avtomobil je zagorel."

Ko je slišala obvestilo o prometni nesreči, je zaman klicala nekdanjega moža in hčerko, zato se je obrnila na policijsko postajo. "Policistka na drugi strani mi je lahko samo še predala to novico, grozljivo novico in mi izrekla sožalje," se spominja.

Prve dni po nesreči je bila otopela. Veliko stvari se sploh ne spominja: "Trenutek, ko se mi zdi, da sem zares dojela, da se to dogaja, je bil ponedeljek po nesreči. Namesto da bi zavijala zvezke in knjige za v šolo, sem sedela v pisarni pogrebnega zavoda in izbirala žare."

Največja krivca ostajata hitrost in alkohol

Svojo zgodbo deli, da bi ljudje s podobnimi izkušnjami slišali, da niso sami, da se lahko po pomoč obrnejo na Zavod Varna pot in da bi se vsi zavedali, da lahko postanemo del črne statistike. Od osamosvojitve so slovenske ceste vzele skoraj 8000 življenj, huje se je poškodovalo več kot 300.000 ljudi.