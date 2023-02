Namesto dizla točili bencin, ampak ne po svoji krivdi

Si predstavljate, da pridete na bencinsko črpalko in natočite dizel v svoj avtomobil? A v resnici sploh ne točite dizla, ampak bencin, in tega sploh ne veste, dokler se vaš avtomobil ne začne čudno obnašati? To se je zgodilo na dveh Petrolovih servisih, ko je prišlo do napake ob dostavi goriva.

Pred 14 dnevi se je na Petrolovem bencinskem servisu Rožna dolina in Štaloni zgodila napaka ob dostavi goriva, zaradi česar je prišlo do mešanja goriv. V točilnico za bencin je bil namreč natočen dizel, v točilnico za dizel pa bencin. icon-expand Bencinska postaja FOTO: Shutterstock Zaradi omenjene napake so potrošniki v svoje avtomobile točili napačno gorivo, česar pa sploh niso vedeli. Na Petrolu pravijo, da je v obeh primerih napako odkril eden od zaposlenih, takoj potem pa so prodajo goriv ustavili. Kupci, ki so v svoje rezervoarje natočili napačno gorivo, lahko reklamacijo sporočijo neposredno na prodajnem mestu nakupa goriva, škodo jim bo Petrol namreč povrnil na podlagi računov. Na Petrolu so potrdili, da reševanje reklamacijskih zahtevkov že aktivno poteka, kupcem pa bodo nastalo škodo povrnili v celoti. "Strankam se enako, kot smo to storili ob prejetju reklamacije, za neljubo situacijo tudi na tem mestu iskreno opravičujemo," so še dodali v družbi Petrol.