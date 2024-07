Namesto Grimsa in Tonina v poslanske klopi Poglajen in Medic

Andrej Poglajen in Franc (Francisco Estanislao) Medic sta podala soglasji, da bosta za preostanek mandatne dobe DZ opravljala funkciji poslancev namesto Branka Grimsa (SDS) in Mateja Tonina (NSi), so sporočili iz Državne volilne komisije. Grims in Tonin sta bila namreč na junijskih evropskih volitvah izvoljena v Evropski parlament.