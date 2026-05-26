Namesto Janeza Janša v državnem zboru Maruša Babnik

Izredna seja DZ o izvolitvi Janeza Janše za mandatarja

"Za čas, ko poslanec Janez (Ivan) Janša opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora Republike Slovenije Maruša Babnik," je sporočila Državna volilna komisija (DVK).

Nadomestno poslanko so o odločitvi že obvestili, včeraj pa je sporočila, da sprejema mandat poslanke.

Mandat mora zdaj potrditi še mandatno-volilna komisija, ki se bo sestala ob 10. uri.