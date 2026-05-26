Slovenija

Namesto Janeza Janša v državnem zboru Maruša Babnik

Ljubljana, 26. 05. 2026 09.36 pred 13 minutami 1 min branja 3

Avtor:
D.L.
Janez Janša prisegel kot mandatar.

V poslanskih klopeh bo namesto Janeza Janše, ki je bil izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade, sedela Maruša Babnik. 49-letnica je kandidirala v volilnem okraju Ljubljana Moste-Polje in zbrala 4227 glasov.

FOTO: Aljoša Kravanja

"Za čas, ko poslanec Janez (Ivan) Janša opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora Republike Slovenije Maruša Babnik," je sporočila Državna volilna komisija (DVK). 

Nadomestno poslanko so o odločitvi že obvestili, včeraj pa je sporočila, da sprejema mandat poslanke. 

Mandat mora zdaj potrditi še mandatno-volilna komisija, ki se bo sestala ob 10. uri. 

nadomestna poslanka janez janša maruša babnik državni zbor sds

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

wsharky
26. 05. 2026 09.57
seveda bo sprejela, mlatenje prazne slame in visoka plača
Rde?a pesa in hren
26. 05. 2026 09.55
Škoda, ker niso mene prej poklicali, jast se tudi javim:=)
PSIHOTERAPEVT
26. 05. 2026 09.54
Mupm
