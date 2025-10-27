Svetli način
DVK: Namesto Janija Prednika bo v DZ sedla Janja Rednjak

Ljubljana, 27. 10. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , D. S.
Državna volilna komisija (DVK) je na sprejela sklep, da bo do konca mandata funkcijo poslanke DZ opravljala Janja Rednjak, sicer občinska svetnica SD v Velenju. Nova poslanka bo nadomestila poslanca SD Janija Prednika, ki je odstopil.

Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata, postane poslanec za preostanek mandata kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Predniku je po številu glasov na zadnjih volitvah v DZ v volilni enoti Celje na listi SD sledila Andreja Katič, sicer ministrica za pravosodje v odstopu. Katič je DVK v petek obvestila, da funkcije ne bo prevzela.

Pravica do poslanske funkcije se je zato prenesla na naslednjega kandidata. Naslednja kandidatka, ki bi bila izvoljena v volilni enoti Celje, je Janja Rednjak, ki je prejela 1090 oziroma 8,97 odstotka glasov. Rednjak je v petek DVK obvestila, da mandat sprejema.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

DVK je prejšnji teden prejela obvestilo DZ, da je poslancu Predniku prenehal mandat. Poslanec je odstopno izjavo podal sam, po poročanju medijev o ovadbi nekdanje partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja.

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
28. 10. 2025 08.02
-6
Lahko si sposodijo koga iz SDS....se fino poznajo iz skupnih poslov v 30 letih.
ODGOVORI
0 6
jedupančpil
27. 10. 2025 19.06
+4
pravzaprav nic za komentirat ... plesite
ODGOVORI
4 0
bojer
27. 10. 2025 17.56
+2
Kakorkoli, možno, da je bil nekomu trn v peti ....
ODGOVORI
2 0
vlahov
27. 10. 2025 17.19
+4
SD nimajo v rokah ene uspešne države . V 40 letih izsesavajo EU . Ne spodbujajo samoiniciative .
ODGOVORI
4 0
Castrum
27. 10. 2025 16.50
+6
V tej vladi je odstopilo že 11 ministrov. Več kot polovica. Je to svetovni rekord?
ODGOVORI
6 0
Polkavalčekrokenrol
27. 10. 2025 17.40
+4
13
ODGOVORI
4 0
peresni
28. 10. 2025 08.07
-5
Pri zgagarskih tolovajih z desne je vse večno ...diktator jim še odstopiti ne pusti....za spranoglave ovčke pa je to normalno...brez zdravstva, regresov, božičnic, varnega življenja...edino plin lahko pričakujemo od teh skrajnih zahojen.ev. Še Romom so dali več privilegijev kot Slovencem...ko pa so zmasakrirali Slovenca pod njimi, pa so jih še božali povrh. Sramotni ljudje.
ODGOVORI
0 5
PIERREBRICE
27. 10. 2025 15.43
+1
Ne bo držalo. Ker je Katičeva odstopila, je ona prva za Prednikom in bo poslanka. Gospe Janji Rednjak pa več sreče po volitvah.
ODGOVORI
4 3
Julijann
28. 10. 2025 12.19
+1
Katič se je odpovedala poslanskemu sedežu in zato pride na vrsto omenjena.
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
27. 10. 2025 15.23
+14
Varujte se SD in kučana. Če bi nas desnica vodila, bi tukaj imeli res Švico vsaj malo podobno.
ODGOVORI
15 1
Jezna Jasna
27. 10. 2025 16.34
-8
Prej Belorusijo kot Švico. Lukašenka in policijsko državo, kot med covidom.
ODGOVORI
1 9
komarec
27. 10. 2025 18.00
-3
Vera in Bog kot kaže desnici ne pomagata, ker ne morejo skupaj spraviti ene vlade tudi če zmagajo na volitvah, ker z njimi noče nihče sodelovati. A veš mogoče razlog?
ODGOVORI
0 3
OrodniK
28. 10. 2025 09.42
+2
Razlog je v tem, da večina ljudi očitno želi živeti v revščini, pa od obljub kaviar socialistov!
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
27. 10. 2025 15.19
+15
SD uničijo tudi najmočnejša gospodarstva na svetu kdo to voli?
ODGOVORI
15 0
Vera in Bog
27. 10. 2025 15.17
+13
Rdečim se lahko zaupa samo socialo, mogoče še kakšno nepomembno področje. Ostalo nujno desnica
ODGOVORI
13 0
Vedeževalec Blaž
27. 10. 2025 15.21
-12
Aha.....za desnimi vladami je vedno ostalo pogorišče.....in veliko večji zunanji dolg!
ODGOVORI
1 13
Vera in Bog
27. 10. 2025 15.22
+13
Glej ga zlomka poglej naše sosede !
ODGOVORI
13 0
St. Gallen
27. 10. 2025 16.20
+6
Zato Svica nima vojn 500 let, ni onflacije etc etc
ODGOVORI
6 0
Vedeževalec Blaž
27. 10. 2025 15.17
+3
A tukaj boste tudi ukinili komentiranje?
ODGOVORI
6 3
