DVK: Namesto Janija Prednika bo v DZ sedla Janja Rednjak

Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata, postane poslanec za preostanek mandata kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
Predniku je po številu glasov na zadnjih volitvah v DZ v volilni enoti Celje na listi SD sledila Andreja Katič, sicer ministrica za pravosodje v odstopu. Katič je DVK v petek obvestila, da funkcije ne bo prevzela.
Pravica do poslanske funkcije se je zato prenesla na naslednjega kandidata. Naslednja kandidatka, ki bi bila izvoljena v volilni enoti Celje, je Janja Rednjak, ki je prejela 1090 oziroma 8,97 odstotka glasov. Rednjak je v petek DVK obvestila, da mandat sprejema.
DVK je prejšnji teden prejela obvestilo DZ, da je poslancu Predniku prenehal mandat. Poslanec je odstopno izjavo podal sam, po poročanju medijev o ovadbi nekdanje partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.