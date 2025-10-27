DVK: Namesto Janija Prednika bo v DZ sedla Janja Rednjak

Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata, postane poslanec za preostanek mandata kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Predniku je po številu glasov na zadnjih volitvah v DZ v volilni enoti Celje na listi SD sledila Andreja Katič, sicer ministrica za pravosodje v odstopu. Katič je DVK v petek obvestila, da funkcije ne bo prevzela.

Pravica do poslanske funkcije se je zato prenesla na naslednjega kandidata. Naslednja kandidatka, ki bi bila izvoljena v volilni enoti Celje, je Janja Rednjak, ki je prejela 1090 oziroma 8,97 odstotka glasov. Rednjak je v petek DVK obvestila, da mandat sprejema.