Namesto morja hribi, namesto ležalnikov pa gojzarji

Jože in Jožica Dovjak, zakonca iz Dola pri Hrastniku, sta od svojih zgodnjih 20. pa do danes skupaj osvojila več kot 200 vrhov.

"Najprej sva opravila zasavsko tranzverzalo, potem pa sva se odločila, da greva še v višje hribe," razlagata, ko se spominjata, da sta s tem hobijem začela pravzaprav skupaj ... Leta 1978 pa sta šla že prvič na Triglav - kar tako v kavbojkah, skromno opremljena, mlada.

"Takrat nisva točno vedela, kako je to in kako se gre. Predlagali so nama Tominškovo pot, niso pa povedali, da je ta najtežja in midva sva šla po svoje, ne da bi o planinarjenju prav kaj dosti vedela. No, megla naju je dobila, izgubila se nisva, to sva vedela, da markacija le pripelje na pravo pot. Le Kredarico sva zgrešila in sva bila prej na Triglavu kot na Kredarici," pove skoraj 79-letna Jožica Dovjak.

Na Triglav sta se do leta 2008 povzpela še sedemkrat in čeprav zaposlena v hrastniški steklarni med tednom nista imela časa za hribolazenje, sta vikende in proste dni vselej izkoristila za osvajanje vrhov, saj ju je to - pravita - v hipu močno zasvojilo.

Druge vrste dopusta pravzaprav nista poznala - namesto ležalnikov ob morju sta izbrala gojzarje in markirane poti - te pa so ju v življenju privedle do skupno kar 200 osvojenih vrhov: "Samo v prvi knjižici jih je nekje čez sto. Če slučajno ni bilo žiga, pa sva vanjo dodala kar fotografijo, ker sva želela imeti vse označeno, da v Tržiču kdaj ne bi rekli, da sva goljufala," v smehu pripoveduje Jože Dovjak, ki je ob svojem 80. rojstnem dnevu pred kratkim v hiši uredil posebno spominsko sobo z več tisoč fotografijami, tudi kolajnami, priznanji in spomini na planine in gore, a najlepši, pravita oba, niso samo tisti z vrhov, pač pa tisti na skupno življenje.