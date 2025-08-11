Od Ljubljane do Logatca po razsutju pšenice le z avtobusom

S posebnim strojem so začeli prečrpavati pšenico razsuto vse naokoli. Direktor za področje infrastrukture pri Slovenskih železnicah Matjaž Kranjc je dejal, da preiskava še vedno poteka. "V tej fazi lahko skoraj z gotovostjo rečemo, da človeškega faktorja tukaj ni," je pojasnil.

"To, kar je v vagonih, se bo preložilo v nove vagone in odpravilo naprej, to pa na uničenje po vsej verjetnosti," je dejala operativna vodja pri Adrii Transport Irena Muratović, kjer so odgovorni za prevoz pšenice po slovenskem delu poti. Končna postaja je Italija, tudi lastnik tovora je Italijan.

"Pšenica je bio pšenica, tako da je tudi visoke kvalitete. Gre za ogromno škodo," je še pojasnila.

"Ena hujših nesreč tu," so rekli domačini, ki so prišli na postajo, da bi videli razdejanje. Noč prej so nesrečo tudi slišali.

"Največje poškodbe so na vozni mreži, kjer imamo poškodovan potral, ki se razprostira čez celotno postajno območje, in tudi tukaj vidimo največ težav," je povedal Matjaž Kranjc, direktor za področje infrastrukture pri Slovenskih železnicah.

Polomljeni so glavni signali, odtrgalo je tramove in tire. Sanacija se začenja, potekajo priprave in zbiranje materiala. Sanacija bo potekala po fazah.

"Potem je seveda naš cilj sanacija tira štiri, tako da dobimo obojetzsranski promet na postaji Borovnica, to je prva faza, vključno z začasno postavitvijo elektrifikacije," je dejal Kranjc.

Tilen Zupančič, varnostni manager pri Adrii Transport, je napovedal: "Mi bomo izvedli interno preiskavo dogodka, da ugotovimo, zakaj je prišlo do tega."

Potniški promet za zdaj stoji. Nadomestiti so morali vse vlake proti Primorski - tudi mednarodne, kopalne. To pomeni vsak dan okoli 50 nadomestnih avtobusov.

"Tako število nadomestnih avtobusov zagotoviti je zelo težko, sploh v turistični sezoni, se pa res trudimo, da bi vsakega potnika maksimalno dobro sprejeli, ga napotili in prepeljali na njegovo destinacijo," je dejal direktor za področje potniškega prometa pri Slovenskih železnicah Miha Butara.

Do kdaj bodo vozili nadomestni avtobusi, točno ne vedo, upajo pa, da bodo progo čimprej odprli.