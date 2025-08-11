Svetli način
Slovenija

Od Ljubljane do Logatca po razsutju pšenice le z avtobusom

Ljubljana/Logatec, 11. 08. 2025 18.22 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
5

Proga proti Primorski je med najbolj obremenjenimi železniškimi odseki pri nas, tako s potniškim kot tovornim prometom. Potniški promet zaradi nesreče zdaj med Ljubljano in Logatcem stoji, za tiste, ki potujejo na tej relaciji, so zagotovili nadomestni avtobusni prevoz.

S posebnim strojem so začeli prečrpavati pšenico razsuto vse naokoli. Direktor za področje infrastrukture pri Slovenskih železnicah Matjaž Kranjc je dejal, da preiskava še vedno poteka. "V tej fazi lahko skoraj z gotovostjo rečemo, da človeškega faktorja tukaj ni," je pojasnil.

"To, kar je v vagonih, se bo preložilo v nove vagone in odpravilo naprej, to pa na uničenje po vsej verjetnosti," je dejala operativna vodja pri Adrii Transport Irena Muratović, kjer so odgovorni za prevoz pšenice po slovenskem delu poti. Končna postaja je Italija, tudi lastnik tovora je Italijan.

"Pšenica je bio pšenica, tako da je tudi visoke kvalitete. Gre za ogromno škodo," je še pojasnila.

"Ena hujših nesreč tu," so rekli domačini, ki so prišli na postajo, da bi videli razdejanje. Noč prej so nesrečo tudi slišali. 

"Največje poškodbe so na vozni mreži, kjer imamo poškodovan potral, ki se razprostira čez celotno postajno območje, in tudi tukaj vidimo največ težav," je povedal Matjaž Kranjc, direktor za področje infrastrukture pri Slovenskih železnicah.

Polomljeni so glavni signali, odtrgalo je tramove in tire. Sanacija se začenja, potekajo priprave in zbiranje materiala. Sanacija bo potekala po fazah.

"Potem je seveda naš cilj sanacija tira štiri, tako da dobimo obojetzsranski promet na postaji Borovnica, to je prva faza, vključno z začasno postavitvijo elektrifikacije," je dejal Kranjc.

Tilen Zupančič, varnostni manager pri Adrii Transport, je napovedal: "Mi bomo izvedli interno preiskavo dogodka, da ugotovimo, zakaj je prišlo do tega."

Potniški promet za zdaj stoji. Nadomestiti so morali vse vlake proti Primorski - tudi mednarodne, kopalne. To pomeni vsak dan okoli 50 nadomestnih avtobusov.

"Tako število nadomestnih avtobusov zagotoviti je zelo težko, sploh v turistični sezoni, se pa res trudimo, da bi vsakega potnika maksimalno dobro sprejeli, ga napotili in prepeljali na njegovo destinacijo," je dejal direktor za področje potniškega prometa pri Slovenskih železnicah Miha Butara.

Do kdaj bodo vozili nadomestni avtobusi, točno ne vedo, upajo pa, da bodo progo čimprej odprli.

Pri Borovnici iztiril tovorni vlak: poškodovana konstrukcija, razsuta pšenica

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tami69
11. 08. 2025 20.14
Se bo treba sto mio vložit v postajo,ker zgleda,da so samo eno tračnico potegnili..
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
11. 08. 2025 20.07
slo zeleznice so dno slovenskega "gospodarstva". takoj za njimi pa avtoceste. ac postojna rupa lahko samo sanjamo v nasl 50 letih. ac izola istarski Y lahko samo sanjamo v nasl 50 letih. smrtno sovraštvo je večno.
ODGOVORI
0 0
jast123
11. 08. 2025 20.02
je ostalo kaj pšenice na tleh za moje kure, lahko pridem sam nalagat
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
11. 08. 2025 19.59
Pol € je dala EU. Piše na tabli zraven postaje. Lepo za videt.
ODGOVORI
0 0
