'Namesto običajne smo dobili nekakšno podalpsko različico Uberja'

Po razdalji nekoliko krajša, časovno pa nekoliko daljša pot, nas je stala zelo primerljivih 10 evrov in 75 centov.

Vrnimo se v izhodišče in v aplikaciji naročimo prevoz. Cena naj bi znašala med 9 oziroma 12 evrov. Kljub temu da naj bi se, neuradno, Uber soočal s precejšnjo kadrovsko stisko, voznik pripelje razmeroma hitro. Drži se v aplikaciji začrtane poti in nas skozi središče mesta pripelje na cilj.

"Namesto običajne različice Uberja smo v Sloveniji dobili nekakšno podalpsko verzijo, kjer lahko Uber kot vozniki uporabljajo samo taksisti in po veljavnem taksimetru," razlaga Lahovnik.

Vajo smo ponovili z Uberjem. Ekonomist Matej Lahovnik opozarja, da pri nas obstaja nekakšna podalpska različica Uberja, saj so se Američani morali prilagoditi slovenski zakonodaji.

Nekaj minutna vožnja po ljubljanski obvoznici iz Šiške do Bežigrada nas je stala 11 evrov.

Najprej pokličimo taksi, eno največjih družb, ki vozi po Ljubljani. Le dve ali tri minute je potreboval voznik do naše lokacije. Vprašali smo ga, kaj si misli o novem konkurentu na trgu. "Procente pobirajo. Kaj oni plačujejo? Nič ne plačujejo. Aplikacija in adijo!"

Z Uberjem, ki torej pri nas ne deluje kot ponudnik prevozov, temveč zgolj kot posrednik, smo torej prihranili zanemarljiv znesek. Prav lahko bi bil ta tudi višji. Na trgu danes sprememb pravzaprav ni, cene ostajajo podobne in ne bodo padle, v kolikor politika ne bo popustila in za volan spustila tudi nepoklicne voznike, opozarja Lahovnik.

"Slovenci smo očitno svetovni prvaki po tem, kako iz delujočih poslovnih modelov, ki delujejo povsod po svetu, naredit nek hibrid, nek spaček, z vsemi lokalnimi posebnostmi, da dobimo nekakšen podalpski poslovni model. In se pri tem razdelimo še na levo in desno in vse skupaj spremenimo v ideološko razpravo," dodaja Lahovnik.

Če je Janševa vlada že pred časom želela odpreti vrata Američanom, je na drugi strani aktualna politika ob njihovem vstopu na slovenski trg kar nekoliko zadržana. Nejevoljni, celo razočarani so v sindikatu taksistov, od koder v teh dneh letijo očitki o domnevno spornih praksah Uberja. A vabilu, da te nepravilnosti naštejejo še pred našo kamero, se danes niso odzvali. Ameriški Uber pa vnovič ponavlja, da se v Sloveniji drži vseh z zakonom določenih pravil.