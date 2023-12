Namesto odvajal se raje odvadimo slabih navad

OGLAS

Poslovite se od življenja, kjer je vaše jutro sinonim za zaprtje, kava pa ima vlogo rešiteljice na stranišču. Če je vaša najbolj redna dejavnost dneva reševanje komplikacij na WC-ju, je že skrajni čas, da to prenehate obravnavati kot svoj najljubši šport. Namesto da razmišljate o strategijah za preživetje na stranišču, se vprašajte, ali bi lahko zaprtje rešili tako, da v svoje življenje vnesete nove, bolj zdrave navade. Pomembno je vedeti, da odvajala brez recepta ali na recept, čeprav lahko pomagajo odpraviti simptome zaprtja, ne rešijo osnovnih prebavnih težav. Dolgoročno lahko celo poslabšajo težavo in povzročijo neželene učinke. Namesto tega so na voljo tudi naravna odvajala, ki lahko pri nekaterih ljudeh delujejo enako dobro. Ta naravna odvajala v obliki živil, pijač in zelišč se že več kot 2000 let uporabljajo v te namene. Odvajanje blata je ključnega pomena za dobro zdravje, vendar lahko slaba prehrana, stres in življenjski slog ovirajo to funkcijo v hitrem tempu današnje družbe. Zato je najpomembnejše razumeti, da prehranski in življenjski slog lahko igrata ključno vlogo pri reševanju težav s prebavo. Z uživanjem več vlaknin, pitjem dovolj vode, vadbo ter zmanjšanjem stresa lahko velika večina ljudi izboljša delovanje prebavnega trakta, brez potrebe po dolgoročni odvisnosti od odvajal.

Z naravnimi odvajali in zdravimi življenjskimi navadami lahko dosežemo boljše počutje in vzdržujemo uravnotežen prebavni sistem. FOTO: iStock icon-expand

Življenjski slog Redna telesna aktivnost spodbuja gibanje črevesja in pospešuje prebavo. Poskusite vključiti vsaj 30 minut zmerno intenzivne vadbe v svoj vsakdan. Pijte dovolj vode čez dan, saj dehidracija lahko prispeva k zaprtju. Priporočljiv vnos je približno osem kozarcev vode na dan. Poskušajte vzdrževati redno časovno razporeditev obrokov in straniščnih obiskov, saj lahko to pomaga urediti črevesno funkcijo. Stres lahko vpliva na prebavni sistem. Vključite tehnike sproščanja, kot so meditacija, joga ali dihalne vaje. Prehrana Bogata s topnimi in netopnimi vlakninami: živila, kot so polnozrnata žita, stročnice, sadje in zelenjava, so bogata z vlakninami in pomagajo ohranjati redno prebavo. Sadje in zelenjava: še posebej naj bodo tista z visoko vsebnostjo vlaknin, kot so jabolka, hruške, brokoli in korenje. Magnezij: živila, bogata z magnezijem, kot so oreščki, semena in temna listnata zelenjava, lahko pomagajo pri sproščanju mišic in spodbujajo črevesno peristaltiko. Probiotiki: živila z naravnimi probiotiki, kot so jogurt, kefir, kislo zelje, kombuča in kimči, lahko spodbujajo rast koristnih bakterij v črevesju. Zadosten vnos tekočine: poleg vode vključite tudi tekočine iz juh, zeliščnih čajev ali kokosove vode. Omega-3 maščobne kisline: čija, lanena semena, sardine in losos so primeri živil, bogatih z omega-3 maščobnimi kislinami, ki lahko blagodejno vplivajo na prebavni sistem. Čaj iz blagodejnih zelišč: določeni čaji, kot so čaj iz kamilice, poprove mete ali komarčka, imajo lahko blagodejen učinek na prebavo.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani in na profilih na Facebooku in Instagramu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.