Namesto prenove ostali brez denarja: gradbinec pobral 180.000 evrov za nič

Namesto že plačane adaptacije hiše so ostali brez denarja, prebivati pa morajo v hiši, ki je videti kot gradbišče. Še več, plačati bodo morali tudi posojilo, ki so ga najeli za obnovo, 25 let po tisoč evrov na mesec. In kljub zmagi na sodišču bodo, tako je videti, ostali brez denarja.

Nesrečna zgodba mlade družine iz Frama. Kot marsikdo, ki želi rešiti stanovanjski problem, so najeli hipotekarni kredit za prenovo stanovanjske hiše. Za izvajalca del so najeli GT Tech iz Petrovč in to je bila očitno usodna napaka. Namesto 181.000 evrov vredne adaptacije po sistemu na ključ se je morala družina vseliti nazaj v hišo, ki je bila videti kot gradbišče. Še več, oprema od kuhinje do pohištva in aparatur je bila uničena, določene osebne stvari ukradene. Po dveh letih imajo sicer v žepu sodbo, denarja in doma pa ne.

Že navzven je vidno, da ne okolica ne hiša nista končani. Kar je narejenega, pa je z napakami. Monika Ducman Peršuh opisuje: "Vidimo, da je streha zvita, tudi fasada v bistvu je popravljena čez, balkon ni zaključen, tudi zamakanje strehe se vidi, ni žlebov, ni obrob... Tu bi moral stati nadstrešek, ploščice položene, tudi ograja je bila plačana v celoti. Ograje pa nobene." Gre za hišo, ki sta jo Monika Ducman Peršuh in Marko Veber podedovala. Predlani sta se odločila, da jo v celoti prenovita, izvedbo del sta zaupla podjetju GT Tech iz Petrovč. Ta jima je za prenovo izstavil predračun v višini 180.000 evrov. Najela sta hipotekarni kredit, za čas prenove pa sta se skupaj z dvema malima otrokoma preselila k družinskim prijateljem.

Monika Ducman Peršuh in Marko Veber FOTO: Svet icon-expand

Marko Veber se spominja: "Dejansko je bilo rečeno dva meseca, da moramo biti odstotni, potem smo podaljšali na šest mesecev, potem smo, ker tako dolgo časa ne moreš biti pri nekomu, šli v Cerkvenjak, kjer smo plačevali 550 evrov najemnine..." Dela na hiši pa so jima postajala vse bolj sumljiva. Obrtniki so prihajali in odhajali, ker jim izvajalec ni nič plačeval, pravita, brez plačila naj bi ostajali tudi najeti delavci. Kot pripovedujeta, je imel delavce iz tujine, ki so živeli čez cesto, v neki hiši, jim ni plačeval, še sama sta jim dajala po 20 evrov, da so imeli za jesti pa za piti. Plačevali niso niti podizvajalcev, kljub temu da so izstavljali račune: "Govoril je, da je nabavil ograjo pa nadstreške, potem sva poklicala na podjetja, pa niti centa niso videli. Nama pa je izstavljal račune." Vmes je še grozil, da pač moramo plačati ponudbe, če ne, se bodo dela ustavila: "Ampak, ker sva imela gradbenega nadzornika, nama je tudi on svetoval, da naj se ne sekirava, saj imava pogodbo na ključ. Na koncu pa ugotoviš, da dokumentacija ne velja nič." Gradbeni nadzornik je bil iz Prodom biroja, plačala sta ga posebej 1800 evrov, povesta.

Končanega nič, pohištvo pa poškodovano

Ko sta se po štirih mesecih zamude ponovno vselila v hišo, ker si plačevanja najemnine in kredita hkrati več nista mogla privoščiti, pa šok. Končanega nič, njuno pohištvo, vključno s skoraj novo kuhinjo, pa poškodovano. Ni niti notranjih vrat, niti zaključkov, prekratke stopnice, ni wc školjke, čeprav so zanjo že plačali tisoč evrov. Tušev ni bilo, električne napeljave nobene, balkoni nedokončani, brez ograj. Vse pa je že plačano. Tako delo kot ograje in ves material. Nekaj stvari, trdita, pa naj bi jima celo odtujili. Izginile so luči in elektronika, naštevata.

Kaj pravi izvajalec?