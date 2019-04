Namesto prvotne izbire Marka Makovca vlada v Zagreb pošilja Vojislava Šuca

Postopki imenovanja vodij diplomatsko-konzularnih predstavnikov so tajni, nihče jih uradno ne komentira, zato je poznavalce v minulih dneh presenetilo, da se je Marko Makovec, kandidat za veleposlanika v Zagrebu, nekdanji dolgoletni svetovalec Boruta Pahorja, ki je trenutno zaposlen na slovenskem stalnem predstavništvu EU, še preden je bil postopek zaključen, javno zahvaljeval na Facebooku. Ko ga je novinar na to opozoril, je šel Makovec v neprimerni komunikaciji še dlje in mu odpisal: "Star slovenski pregovor pravi; za vsako rit raste palca, tudi zate! To ti obljubim!"