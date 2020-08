Namesto raziskovanja jamarji na Kaninu kopali jarek za elektriko

V soboto v zgodnjih jutranjih urah se je na Kaninu, priljubljeni planinski točki, zbralo več kot 50 jamarjev. "Od neposredne bližine D postaje kabinske žičnice je do koče Petra Skalarja napeljana tovorna žičniška naprava, ki pa se je pred kratkim pokvarila. Za njeno ponovno obratovanje je bilo nujno potrebno napeljati električno napeljavo," je sporočila Mateja Mazgan Senegačnik.

Za projekt, ki terja več ur trdega dela, so se člani Jamarske reševalne službe pod vodstvom Walterja Zakrajškater še nekaj preostalih jamarjev odločili, da to vzamejo v svoje roke.

Skopati so morali približno 30 centimetrov globok jarek od zgornje postaje sedežnice do tovorne žičniške naprave. Delo so jim močno oteževale skale in veliki kamni. "S skupnimi močmi smo v enem dnevu uspeli skopati jarek, položiti kabel, ga zakopati ter tako pripraviti vse potrebno za ponovno obratovanje tovorne žičnice. Tovorna žičnica bo omogočala prevoz robe za nemoteno delovanje planinske koče čez vso leto,"je opisala.