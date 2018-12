Namesto rešenih odločb števec rešenih pritožb in opravičilo

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sprejeli ukrepe za odpravo zaostankov in čimprejšnjo rešitev pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Na spletu bodo vsak mesec objavljali števec pritožb. Ta kaže, da so prejšnji mesec rešili 238 pritožb.

V obdobju od 1. januarja 2016 do 30. novembra letos so prejeli 11.556 pritožb, rešili so jih 10.487. V reševanju imajo trenutno 3979 pritožb, kaže omenjeni števec.

Zaposleni na CSD-jih preobremenjeni

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije sicer poziva resorno ministrstvo k takojšnji kadrovski okrepitvi centrov za socialno delo. Kot opozarja, se v nekaterih centrih rešujejo vloge, ki čakajo na odločbo že več mesecev. Po njihovih navedbah so pritiski ministrstva, strank in drugih institucij na centre nemogoči, zaposleni ne zmorejo več. Kot pravijo,"zaradi kritične kadrovske podhranjenosti in neoptimalnega delovanja informacijskega sistema" ne morejo pravočasno obravnavati vseh vlog, tako pa je tudi zaradi neprestanih sprememb zakonodaje in podzakonskih predpisov.