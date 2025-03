Namesto šole bodo na zemljišču stale tri stolpnice: kje je inšpekcija?

Stanovalec Andrej pokaže, kako so za parcelo ob njihovih blokih skrbeli zadnjih 40 let: "Včasih je bilo pozimi tukaj sankališče." Nostalgijo do grička gojijo tudi sosedje. "Tukaj so še moji otroci smučali in se sankali, ko so bili v vrtcu so hodili na lep, zelen hribček," pravi Fani Novak.

Zamisli o osnovni in glasbeni šoli ter celo domu za starejše se niso nikoli uresničile. Ko je lastništvo parcele prešlo v zasebne roke, so zaživele ideje o stanovanjski gradnji. To je s spremembo prostorskega načrta omogočila Mestna občina Ljubljana. Investitor na pravnomočnost gradbenega dovoljenja čaka že 20 mesecev in v tem času na parceli ne sme izvajati gradbenih del. Stanovalci so prepričani, da je jama, ki se tam nahaja, gradbeno delo. "To ni dovoljeno. Danes so nehali, drugače pa so še v soboto delali," pravi stanovalec Ignac Korošec.

A da izvajajo zgolj teste nosilnosti zemljine, nam je pojasnil predstavnik investitorja Matjaž Cerjak, projektna dokumentacija pa, da je skladna s prostorskimi načrti. O protestih stanovalcev pa pravi: "Že dolgo poslušamo o tem, da Ljubljana potrebuje več stanovanj. Na žalost pa lahko nekaj posameznikov s pritožbami zavlačuje izvedbo projektov in preprečuje gradnjo novih stanovanj, in to na zemljiščih, ki so namenjena gradnji stanovanj."