Namesto treh za prostore študentskega doma plačali šest milijonov evrov

Julija letos je njegove nekdanje prostore kupila Univerza na Primorskem, ki jih želi preurediti v študentski dom. Zanje pa bo plačala več kot šest milijonov evrov. Toda Univerza na Primorskem teh prostorov ni kupila od njihovega dolgoletnega lastnika, družbe Monetic, nekoč znane pod imenom Hypo Leasing. Ta jih je namreč pred slabim letom dni prodala podjetju Ideal Invest, ki je za iste prostore odštelo tri milijone evrov. To je polovico manj, kot je zanje plačala Univerza na Primorskem, izpostavlja Necenzurirano in poudarja, da bo podjetje tako zgolj s preprodajo prostorov v desetih mesecih ustvarilo več kot tri milijone evrov dobička.

Ali smo priča aferi Litijska št. 2?

Kdo se skriva v ozadju podjetja? Po podatkih portala Necenzurirano je Ideal Invest devet mesecev pred prodajo Univerzi na Primorskem ustanovili Dijana Sarić in Ana Šukalo, ki se ukvarjata z gostinstvom, podjetje pa sta sprva registrirali za trgovino z ribami. Le nekaj tednov po nakupu so prišli v stik s predstavniki Univerze na Primorskem. Kot poudarja Necenzurirano, kronologija dogodkov in več drugih indicev nakazujejo, da so v podjetju že ob nakupu teh prostorov vedeli, komu jih bodo takoj zatem precej dražje preprodali.

Na to se je odzvala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, ki zahteva sklic skupne nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost in mladino ter Odbora za finance. Kot namreč piše Necenzurirano, afera spominja na afero Litijska. Zato SDS želi udeležbo ministra Igorja Papiča, pod okrilje katerega sodi Univerza na Primorskem, in ministra za finance Klemna Boštjančiča. Od njiju želijo, da predložita vse dokumente in podata vsa pojasnila.