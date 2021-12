Namesto Udovčeve v odbora DZ imenovali Žnidaričevo in Periča

Mateja Udovč , ki je sredi meseca prestopila v stranko Naša dežela, uradno še sodi v poslansko skupino SMC, kot je razvidno s spletne strani DZ. Je pa napovedala, da bo iz nje izstopila in delovala kot samostojna poslanka.

V razpravi je del opozicije – LMŠ, Levica, SD in SAB – opozoril na nesorazmernost pri sestavi odborov glede na velikost poslanskih skupin.

Kot je danes pojasnila, išče strokovnega sodelavca, ki ji bo po odhodu iz poslanske skupine pomagal pri delu. Poslancem DZ pripadajo sredstva za pomoč pri delovanju, in ko bodo zaključeni dogovori, bo delovala kot samostojna poslanka, je napovedala. Ob tem je zatrdila, da bo ne glede na to, ali bo del poslanske skupine ali pa bo nastopala kot samostojna poslanka, enako kot do zdaj delovala samostojno.

Udovčeva je še povedala, da zahteve po razrešitvi ne dojema kot nezaupnico, saj je to zgolj posledica njene odločitve za izstop iz stranke SMC, ki se je v začetku meseca po združitvi s stranko GAS preimenovala v Konkretno.