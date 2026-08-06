Namesto upada, porast poškodb: tudi to je posledica vročine

Na UKC v zadnjih dneh opažajo porast števila obravnav poškodovancev, čeprav v tem delu leta običajno beležijo upad, je v izjavi za medije pojasnil namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in travmatolog Radoš Vidmar.

Zabeležili so tudi osem premestitev bolnikov iz drugih bolnišnic, kjer so bili že ustrezno obravnavani ter nato poslani na nadaljnjo diagnostiko oziroma kirurško oskrbo v UKC Ljubljana. Na nadaljnjo operativno zdravljenje so v teh dneh sprejeli 44 bolnikov, še več pa jih doma čaka na samo operativno zdravljenje. Vsak dan so namestili tudi približno 40 mavcev, je pojasnil.

Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25 odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Poleg nesreč v hribih pogosto opažajo tudi poškodbe, ki so posledica motorističnih in prometnih nesreč. Veliko je hudih poškodb, ki zahtevajo nadaljnje zdravljenje.

"Prebivalstvu svetujemo, naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in opravlja le nujno potrebne fizične oziroma športne aktivnosti," je pojasnil Vidmar. Dodal je, da v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe. Ta aktivnost lahko ob ekstremnih temperaturah kakšen dan počaka, je ocenil.

Na UKC Ljubljana so vsem svetovali tudi, da ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu s stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč, so zapisali na družbenem omrežju X.

Kljub letnim dopustom po navedbah Vidmarja organizacija dela sicer zaenkrat poteka normalno. Kot je pojasnil, je sicer praviloma največ poškodb spomladi in jeseni, ko se začnejo zunanja dela.