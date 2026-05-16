Slovenija

Namesto v šolo na eksotično potovanje

Ljubljana, 16. 05. 2026 20.01 pred enim dnevom 3 min branja 4

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Mama in hči

Porast absentizma med osnovnošolci postaja resen problem, ki učencem prinaša več učnih težav, pa tudi slabše socialne veščine. A vse to nekaterih staršev ne prepriča in otrok še naprej ne vozijo v šolo tako, kot bi morali. V najbolj skrajnih primerih lahko zaradi neopravičene odsotnosti posreduje tudi šolski inšpektorat, ki za vsako ugotovljeno kršitev staršem izda globo v višini 500 evrov. Samo letos je prejel že več kot 120 prijav. Marsikje v tujini je neobiskovanje pouka nedopustno in ga obravnavajo celo kot zanemarjanje otroka.

"Absentizem odraslih je posledica, trdno verjamem v to, absentizma učencev. In že Marija Terezija je znala to zelo dobro rešiti, kmetje, ki otrok niso poslali v obvezno šolo, so bili kaznovani." Tako Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev osnovnih šol.

Na vsaki od 111 osnovnih šol, ki so izpolnile anketo Združenja ravnateljev, je bilo v prvih petih mesecih šolskega leta povprečno kar 28 učencev, ki so bili od pouka odsotni 100 ur ali več.

"V bistvu res opažamo, da je odsotnost iz šole tudi iz zdravstvenih razlogov večja," pove Denis Baš, dr. med., predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo.

Učenci pogosto izostajajo tudi zaradi učenja pred testi in spraševanji, starši pa jim napišejo opravičila, da so imeli zdravstvene težave. Šole dejanske bolezni seveda opravičijo, se pa vse pogosteje soočajo z izpadi od pouka, ki so posledica neopravičljivih razlogov.

"Ko pa je kakšen drug interes pomembnejši, na primer kakšen športni krožek ali pa morda dopust v cenejšem terminu, takrat se pač napiše opravičilo in otroci izostanejo od pouka," opaža Miheličeva. In navede primer mame, ki je bila pravočasno obveščena, da šola učenki zaradi nizke prisotnosti ne bo opravičila še dodatnih petih dni: "Mami sem napovedala, da bom prijavila na inšpektorat in da bo plačala globo. In odgovor mame je bil, sprejmem. In deklica ni prišla v šolo. Je šla z mamo na počitnice."

Ko ima tak učenec 20 neopravičenih ur, sledi vzgojni opomin. "Takoj ko otrok to nabere, mi že damo istočasno prijavo na center za socialno delo in na inšpektorat za šolstvo," doda sogovornica.

Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana in predsednica Zveze srednjih šol, pa: "Imamo pa tudi pravilo, da ne dvomimo v nobeno zdravniško spričevalo. Je pa res, da nekateri tudi kupijo to zdravniško spričevalo in je tukaj ena velika neenakost med tistimi, ki imajo denar za to, pa tistimi, ki ne. Načeloma pa vsi vemo, da je izostanek v korelaciji s slabšo oceno, in to skušamo staršem dopovedati, ampak oni bi vse naredili za svoje otroke."

Porast neopravičenega absentizma potrjujejo tudi podatki inšpektorata. Samo lani so prejeli 499 prijav in v 399 primerih staršem izdali globo v višini 500 evrov. Osnovna šola je namreč obvezna, za razliko od srednje, kjer je absentizma vsa leta približno enako.

Pri učencih zadnje triade in srednješolcih naraščajo tudi duševne stiske. Prvi znaki, kot so bolečine v trebuhu, glavoboli zaradi stresa, vrtoglavice in občutek nelagodja, se lahko pojavijo že pri mlajših otrocih. Pediatri poudarjajo, da gre za normalen pojav, ki pa zahteva ustrezno obravnavo. "Ko je neka taka diagnoza postavljena, svetujemo, da otroci ne izostanejo od pouka, da ni v bistvu vsak izziv, ki se pojavi v šoli, potem umik v to simptomatiko," pove Baš. V nasprotnem primeru to hitro postane začaran krog.

Staršem svetuje, naj otroka ne umikajo takoj od pouka, temveč skupaj s šolo poiščejo načine, kako ukrepati ob simptomih, denimo z beleženjem glavobolov in drugih težav. Če se stanje poslabša, pa naj obiščejo pediatra.

"Namesto tega starši otroku rečejo: 'Nič hudega, ti kar ostani doma,' pa je to potem en dan v tednu, pa sta potem dva dneva čez dva tedna in tako naprej. Pridemo do tega, da otrok v sedmem razredu sploh več ne hodi v šolo in v devetem razredu ne more več vstati," pa pravi Miheličeva.

Strokovnjaki opozarjajo, da pretirano izostajanje od pouka ne vpliva le na slabši učni uspeh, temveč tudi na oblikovanje delovnih navad in socialnih veščin. Otroci, ki so resnično bolni, namreč nimajo izbire. Dolžnost staršev pa je, da zdravim otrokom omogočijo redno obiskovanje pouka.

absentizem šola osnovnošolci inšpektorat vzgoja

KOMENTARJI4

the kop
16. 05. 2026 21.07
Malo na dopust poleti, malo pozimi, malo poćitinic pa se nabere 4 mesece.
golobove drobtinice
16. 05. 2026 20.56
Dejstvo je, da tisti, ki v šoli veliko izostaja, bo tudi v službi tako. In ne valiti krivde samo na starše, ker so nekateri otroci že v osnovni šoli prebrisani. To potem nadgrajujejo v srednji šoli, tudi na fakulteti in kasneje v službi.
ap100
16. 05. 2026 20.24
odrasli permisivci ki mislijo le na svoj užitek ter zdraven vlečejo še svojega neprilagojenca
galeon
16. 05. 2026 20.10
Sami ste si krivi. Kaj pa ste dovolil odsotnost otrok brez razloga. Zdaj pa jokate.
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Rocketman
