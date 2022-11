Namesto vbetoniranih sider vgrajevali navojne palice, so objekti manj varni?

Cilj akcije gradbenih inšpektorjev Inšpektorata za okolje in prostor je bil ugotoviti, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbeni material, ki ustreza nameravani uporabi in zadošča predpisom ter listinam o skladnosti. Opravili so 61 nadzorov. Na gradbiščih novogradenj so pregledali 86 gradbenih proizvodov, predvsem svornike (navojne palice) za povezovanje lesenih konstrukcij, vbetonirana sidra in toplotnoizolacijske fasadne sklope (ETICS). Ugotovili so, da štirje gradbeni proizvodi niso ustrezali projektnim zahtevam, 12 pa jih ni bilo danih na trg po pravilih, za 19 proizvodov postopek še poteka, o čemer smo že poročali.

Kaj v praksi pomeni, da gradbinci namesto vbetoniranih sider uporabljajo navojne palice? Drobničeva in Pazlar sta pojasnila, da se namesto vbetoniranih sider lahko uporabljajo tudi naknadno vgrajena sidra, to so navojne palice v kombinaciji s kemično malto. Vendar za takšen proizvod obstaja Evropski ocenjevalni dokument, na podlagi katerega proizvajalec lahko pridobi Evropsko tehnično oceno. "V vsakem drugem primeru uporaba navojnih palic kot naknadno vgrajenih sider v betonu ni dovoljena," sta poudarila.

Termin betonska sidra pa predstavlja skupni izraz za sidra, ki so namenjena za vgradnjo v beton. Lahko so vbetonirana ali naknadno vgrajena. "V drugo skupino spadajo tudi kemična sidra za beton, pri katerih se lahko uporabljajo tudi navojne palice. Gradbeni proizvodi so lahko na videz enaki, vendar imajo različen namen uporabe, kar mora biti vedno navedeno tudi na CE oznaki in v izjavi o lastnostih, ki po Evropski uredbi o gradbenih proizvodih (EU 305/2011) mora spremljati gradbene proizvode ob njihovem dajanju na tržišče," sta izpostavila naša sogovornika.

Za začetek sta pojasnila, kaj so navojne palice in vbetonirana sidra. Navojne palice so kovinske palice z metričnim navojem, ki se v splošnem lahko uporabljajo za različne namene. "V kombinaciji s kemično malto se lahko uporabljajo tudi za naknadno vgrajena kemična oz. vezana sidra za beton, lahko pa se uporabljajo tudi kot vezno sredstvo v lesenih konstrukcijah (npr. skupaj z maticami in podložkami za povezovanje dveh ali več lesenih nosilnih elementov)," sta razložila strokovnjaka.

Kot so ocenili na inšpektoratu, je pogosta praksa, da gradbinci namesto vbetoniranih sider vgrajujejo navojne palice, ki pa na trgu niso označene kot betonska sidra. Kaj to pomeni v praksi, smo vprašali strokovnjake na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, odgovore sta pripravila tamkajšnja sodelavca Dušica Drobnič in Tomaž Pazlar .

Kot so ugotovili gradbeni inšpektorji, gradbinci tudi za povezovanje lesenih konstruktivnih elementov pogosto namesto svornikov uporabljajo take navojne palice, ki na trgu prav tako ne spadajo med gradbene proizvode in niso mišljene kot nosilna vezna sredstva pri objektih. Drobniča in Pazlar sta razložila, da tudi v tem primeru velja podobno kot v prejšnjem. Navojne palice so lahko gradbeni proizvod in se lahko poleg moznikov (svornikov) uporabljajo za povezovanje lesenih konstrukcijskih elementov, vendar morajo biti v takem primeru označene s CE oznako oziroma morajo gradbinci zanje predložiti izjavo o lastnostih po standardu SIST EN 14592.

'Nepreverjene rešitve so cenejše, vsekakor pa ne ustrezajo zakonodaji'

Ali je zaradi zamenjav vbetoniranih sider z navojnimi palicami lahko objekt manj varen? Strokovnjaka sta razložila, da če uporabljeni gradbeni proizvod nima izjave o lastnostih, potem niti ni na voljo ustreznih informacij o njegovih lastnostih. "Zato je pri uporabi takšnih proizvodov v splošnem težko oceniti njihov vpliv na varnost objekta," sta opozorila. Vendar sta ob tem ponovila, da če gradbinci namesto vbetoniranih sider uporabijo naknadno vgrajena kemična sidra z navojnimi palicami in zanje pridobijo Evropsko tehnično oceno, proizvoda pa imata primerljive bistvene lastnosti, je zamenjava sprejemljiva oziroma ustrezna.

Zakaj se gradbinci lotevajo nedovoljenih zamenjav? Ali so navojne palice manj kakovostne in zato cenejše? Drobničeva in Pazlar sta ocenila, da so nepreverjene rešitve brez Evropske tehnične ocene najbrž cenejše. "Vsekakor pa ne ustrezajo zakonodaji o dajanju gradbenih proizvodov na tržišče," sta poudarila.