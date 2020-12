Namesto za razsvetljavo občinski denar za del ceste, ki ga nihče ne uporablja

Občina Komenda v novem naselju v Gmajnici že več let ne namesti manjkajočih svetilk javne razsvetljave, najde pa čas, voljo in denar, da asfaltira zaključek slepe ulice, ki ga ne uporablja nihče. Zanimivo, da v neposredni bližini stoji hiša občinske funkcionarke. Našim vprašanjem so se najprej izogibali, nato pa krivdo prevalili na podjetje, ki je gradilo stanovanjske objekte in komunalno opremo naselja. A lastnik odgovarja: Projekt smo uspešno zaključili, obveznosti poravnali, že skoraj pet let je lastnik cestnega omrežja in javne razsvetljave občina.

Preden se je začelo novo šolsko leto, smo na občino Komenda naslovili vprašanja, zakaj v slepih ulicah v novem naselju v Gmajnici ni postavljenih javnih svetilk, medtem ko na glavni cesti so. V naselju je namreč veliko otrok, ki bi morali – ko je pouk še potekal v klasični obliki – v mraku hoditi v šolo. Vprašali smo jih, kdaj je načrtovana postavitev in za kolikšno investicijo gre. Odgovorov, do katerih je javnost sicer upravičena, nam z občine niso poslali, odzvali so se šele po več naših klicih in elektronskih sporočilih. Kot so zapisali, je območje stanovanjskih objektov v Gmajnici in celotno komunalno opremo tega naselja gradilo zasebno podjetje. "S tedanjim investitorjem smo imeli in imamo še vedno težave glede prenosa zgrajene infrastrukture v last javnega dobra. Dejstvo je, da je investitor opremil z javnimi svetilkami le glavno cesto v tem naselju, stranskih, slepih ulic pa žal ne. V tej slepi ulici tako ni svetilk javne razsvetljave. Strinjamo se z vašo trditvijo, da bi bilo primerno, da bi bila tudi ta ulica osvetljena," so sporočili. Pojasnili so še, da letos tudi ni v načrtih, da bi se na tem območju postavljale svetilke javne razsvetljave. "Potrudili pa se bomo, da bi bile v naslednjem letu tudi v delu naselja Gmajnica (Sončna aleja) postavljene manjkajoče svetilke," so zagotovili.

icon-expand Občina Komenda pravi, da ima s podjetjem, ki je gradilo komunalno opremo, težave pri prenosu zgrajene infrastrukture v last javnega dobra. A v podjetju odgovarjajo, da je zgodba zanje že pet let zaključena. FOTO: Kanal A

Asfaltirali del ceste zraven hiše občinske funkcionarke Ob tem pa je zanimivo, da so v tem času v omenjeni ulici našli čas in voljo za asfaltiranje zaključka slepe ulice, ki ga ne uporablja nihče, je pa zanimivo to, da v neposredni bližini stoji hiša občinske funkcionarke. Občina tudi na vprašanja, povezana s tem, ni želela odgovoriti, zato smo se morali obrniti na informacijsko pooblaščenko. Po njenem posredovanju so nam na občini potrdili, da so res asfaltirali konec omenjene slepe ulice, saj je zemljišče, na katerem je cesta, v njihovi lasti."Izvedla se je ureditev cest – zaključki (zarez asfalta, rušenje asfalta, izdelava robnih trakov, strojni izkop zemljine, nabava zemlje in tampona z dovozom in fina priprava pred asfaltiranjem) ter asfaltiranje v debelini 6 + 3 cm." Kot še pravijo, je investicija skupaj znašala 1645,35 evra in je bila izvedena, ker sta bila na navedenem delu ceste – slepe ulice – dva jaška (za meteorno in fekalno kanalizacijo), ki sta predstavljala neposredno nevarnost.

icon-expand Napeljava je pripravljena, svetilk pa letos še ne bo. FOTO: 24ur.com