Namesto zapiranja v celice obsojence raje učiti sprejemljivega vedenja

Tokrat nas pot ne vodi v noben zapor, temveč na ljubljansko enoto uprave za probacijo. Lepa starejša hiša, ki je prej služila drugačnemu namenu, je zdaj zatočišče ljudem, ki bodisi bi morali v zapor ali pa se iz daljšega bivanja tam vračajo na prostost, pa potrebujejo še nekoga, da jim pri tem pomaga. To so probacijski svetovalci, ki najprej opravijo temeljit pogovor z osebo, ki je k njim napotena, in sestavijo načrt . Načrt, v katerem mora oseba v probaciji točno vedeti, kaj se od nje pričakuje, in to tudi zelo natačno izpolniti. Izgovorov ni – to je namreč zadnja postaja pred zaporom. To je velika možnost, ki jo imajo, odslužiti kazen, ne da bi se morali iztrgati iz domačega okolja, prepustiti družino težavam, ki jih doletijo, če umanjka družinski član.

S snemalcem Primožem Kosom sva tokrat posnela zelo zanimivega mlajšega moškega. To je oče treh otrok, 34-letni Janez Kladnik , ki se je z Dolenjske pred sedmimi leti preselil v Ljubljano in si tu z ženo ustvaril dom. Četudi je imel zelo težko otroštvo, se močno trudi skrbeti za svoje tri otroke, od katerih je najstarejša hči, 10-letna deklica s posebnimi potrebami. Pojasnil bo, zakaj je pristal na sodišču, kaj ga je vodilo v to, da je sosedu, s katerim je že več časa v sporu, na avtu naredil "totalko". In to s svojo golo roko.

V probaciji se je zelo izkazal in se tudi učil novih tehnik premagovanja jeze, ki ga je tudi pripeljala na ljubljansko enoto za probacijo. Hvaležen je za možnost, ki jo na leto izkoristi od 3500 do 3900 ljudi. Več kot polovica je takšnih, ki so zagrešili kazniva dejanja, pa so sodišče zaprosili za alternativno prestajanje kazni. Zapor namreč pomeni veliko stigmo, zapor poleni izgubo zaposlitve, ki jo bo nekdo težko pridobi nazaj. Tako država skuša pomagati tistim, ki so zašli, pa ne pregloboko, da se ne bi mogli še pravočasno izvleči in zaživeti pošteno.

Tu jim država ponudi roko. Če ima kdo težave z odvisnostjo, jih povežejo z izvajalci, ki jim bodo lahko pomagali do ozdravitve. Če ima kdo težave z nasiljem in jezo, jih usmerijo spet v drugo organizacijo, kjer ga bodo naučili nenasilne komunikacije. V državi imamo ta hip 4 enote za probacijo, poleg Ljubljane še v Celju, Novem mestu in Mariboru.