'Namesto zaščite pitne vode, Vizjak ukinja okoljske varovalke'

Minister Vizjak je pred kratkim v javno obravnavo poslal predlog sprememb Uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa odpadka in s katerimi bi vse dosedanje nezakonitosti elegantno rešil z novimi, za kapital ugodnejšimi pogoji. Po novem bi lahko gospodarstvo kar samo sebi predpisovalo nabor onesnaževal in mejne vrednosti za produkte iz odpadkov. Vgrajevali bi jih tudi v tla in za njimi bi se izgubila vsaka sled, opozarjajo nevladne organizacije in dodajajo, da so podzemne vode glavni vir pitne vode v Sloveniji, zato bi ohranjanje okoljskega nadzora nad vsemi materiali, ki se jih vnaša v tla, morala biti prioritetna naloga ministra za okolje.

Potem ko se je prejšnji teden zaključila javna obravnava sprememb Uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa odpadka in jih je predlagal okoljski minister Andrej Vizjak, so v Eko krogu, Ljudski iniciativi Moravče in Šaleškem Eko gibanju prepričani, da gre predlog sprememb v nasprotno smer in okoljske varovalke ukinja. Znano je, da so se v preteklih letih prebivalci Moravč in Trbovelj borili proti 'vgrajevanju' tako imenovanih gradbenih proizvodov narejenih iz odpadkov. V obeh primerih pa so prišli do zaključka, da se je status teh odpadkov kar na papirju nezakonito spremenil v status gradbenih proizvodov s tihim dovoljenjem države. Nadzor je pokazal neustrezno vgrajevanje in prekoračitve mejnih vrednosti pri večih parametrih. "Glede na negativne izkušnje z vgrajevanjem gradbenih produktov iz odpadkov v Moravčah in Trbovljah bi pričakovali, da bodo dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji nadzor," so sporočili in dodali, da zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. "Z omejitvijo na zgolj nekatere gradbene proizvode, se v takih primerih lahko podeli Slovensko tehnično soglasje (STS). Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29 soglasij," pojasnjujejo in dodajajo, da so se nekateri teh proizvodov vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah.

V Eko krogu so ta ponedeljek na ustrezne inšpektorate in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili zahtevo po umiku nezakonito izdanih STS za gradbene produkte, ki so se vgrajevali na Bukovi gori v Trbovljah.

Poleg povečanega prašenja, so analize in kontrole kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih pokazale na neskladnost s STS v izlužkih odvzetih vzorcev za nekatere parameter, trdijo. "V Moravčah si je lokalna skupnost dolgo in vztrajno prizadevala za analize, ki so na koncu na nekaterih lokacijah pokazale presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec in fluoride," pravijo. "V Moravčah so se vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je znižala začetna koncentracija nevarnih snovi. Če bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo zakonito. Še več: ker uredba ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled, kateri materiali se bodo uporabljali, kje in v kakšnih količinah," je povedal Jurij Kočar iz društva Ljudska iniciativa Moravče.

V Šaleškem Eko gibanju so zaskrbljeni, kaj spremembe uredbe pomenijo, če se bo v TEŠ sosežigalo odpadke. Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni, se predeluje v stabilizat in vgrajuje v nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se povečala vsebnost težkih kovin ter drugih strupenih in rakotvornih snovi v stabilizatu. Te snovi se bodo stekale v obe jezeri ter naprej v Pako, Savinjo. "Na obronkih Velenjskega jezera se že izvaja turistična dejavnost, na Šoštanjskem pa je ta predvidena,"opozarja Kaja Flis in dodaja: "Popolnoma nesprejemljivo je, da bi nadzor nad vgrajevanjem produktov potekal samo po gradbeni, ne pa tudi po okoljski zakonodaji."

Če bodo predlagane spremembe sprejete, se vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih, pač pa samo v izlužkih in še to zgolj v tla. Ne pa tudi v vode. —Nevladne organizacije