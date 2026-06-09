Namig na večerjo v zameno za pomoč pri vplivanju na kazenski postopek

Tožilka Mateja Gončin, ki preganja najhujše kriminalce v Sloveniji, Senadu Jušiću očita, da je na sestanku januarja lani od nje pričakoval, da bi pri kolegu tožilcu posredovala v njegovo korist v zadevi, povezani z ovadbo zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava .

Kaj so še ključni očitki tožilke Mateje Gončin zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića in kaj se trenutno dogaja z drugimi ovadbami, ki jih je vložila zoper uslužbence policije?

Po njenih navedbah naj bi ji v zameno namignil tudi na povabilo na večerjo ob svečah. Sama je to razumela kot nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva in ga ovadila. Specializirano državno tožilstvo je po opravljeni sodni preiskavi zdaj zoper Jušića vložilo obtožnico zaradi suma korupcijskega kaznivega dejanja, ki pa še ni pravnomočna.

Jušićev odvetnik Uroš Miklič obtožnice za zdaj ne komentira. Pojasnjuje, da od sodišča oziroma tožilstva še niso prejeli nobenih uradnih dokumentov, zato bodo prve odzive podali šele po seznanitvi z vsebino obtožnice.

Ovadbe zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanju tožilke Mateje Gončin, vložene zoper enajst uslužbencev policije in nekdanjega Centra za varovanje in zaščito, pa je tožilstvo sicer zavrglo. Gončinova je nato kazenski pregon prevzela sama in zadevo prenesla na sodišče, kjer naj bi se po informacijah časnika Večer kaj kmalu začeli novi naroki.