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Slovenija

Namig na večerjo v zameno za pomoč pri vplivanju na kazenski postopek

Ljubljana, 09. 06. 2026 19.27 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Mateja Gončin

Tako je ravnanje nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića v svoji ovadbi opisala tožilka Mateja Gončin, ki je ocenila, da je šlo za nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva. Zaradi tega je konec januarja lani ovadila Jušića, zaradi domnevnih nepravilnosti pri njenem varovanju pa tudi več posameznikov iz vodstva policije ter takratnega Centra za varovanje in zaščito. Zdaj pa je Specializirano državno tožilstvo zoper nekdanjega prvega moža policije na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico.

Kaj so še ključni očitki tožilke Mateje Gončin zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića in kaj se trenutno dogaja z drugimi ovadbami, ki jih je vložila zoper uslužbence policije?

Tožilka Mateja Gončin, ki preganja najhujše kriminalce v Sloveniji, Senadu Jušiću očita, da je na sestanku januarja lani od nje pričakoval, da bi pri kolegu tožilcu posredovala v njegovo korist v zadevi, povezani z ovadbo zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava.

Generalni direktor Policije Senad Jušić
Generalni direktor Policije Senad Jušić
FOTO: Aljoša Kravanja

Po njenih navedbah naj bi ji v zameno namignil tudi na povabilo na večerjo ob svečah. Sama je to razumela kot nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva in ga ovadila. Specializirano državno tožilstvo je po opravljeni sodni preiskavi zdaj zoper Jušića vložilo obtožnico zaradi suma korupcijskega kaznivega dejanja, ki pa še ni pravnomočna.

Jušićev odvetnik Uroš Miklič obtožnice za zdaj ne komentira. Pojasnjuje, da od sodišča oziroma tožilstva še niso prejeli nobenih uradnih dokumentov, zato bodo prve odzive podali šele po seznanitvi z vsebino obtožnice.

Ovadbe zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanju tožilke Mateje Gončin, vložene zoper enajst uslužbencev policije in nekdanjega Centra za varovanje in zaščito, pa je tožilstvo sicer zavrglo. Gončinova je nato kazenski pregon prevzela sama in zadevo prenesla na sodišče, kjer naj bi se po informacijah časnika Večer kaj kmalu začeli novi naroki.

Senad Jušić Mateja Gončin obtožnica policija korupcija
24ur.com Tožilstvo vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa Policije
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