Namig za darilo: Besede in okusi iz istrske kužine

Kaj je lepšega kot za darilo dobiti pristen izdelek, ki ne bo obtičal nekje v predalu, ampak ga boste z veseljem uporabili? Koristno in lično praznično darilo je lahko nova knjiga Besede in okusi iz istrske kužine, ki jo je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper pred kratkim izdal v sodelovanju z dialektologinjo izr. prof. dr. Suzano Todorović in koprsko knjigarno Libris ter številnimi društvi in posamezniki iz slovenske Istre. V knjigi so zbrani številni recepti in skrivnosti priprave istrskih jedi, tudi takih, ki so značilne za praznični čas, na primer fritul, bakalaja in številnih drugih. Poleg receptov in zanimivih pripovedi o prehranjevalnih navadah nekoč, boste v slovarčku gastronomskih izrazov lahko odkrili tudi številne zanimive besede iz istrske kuhinje. Knjiga je v slovensko-italijanskem jeziku, vsebina pa je prepletena tudi z zanimivimi pripovedmi v istrskem narečju in odličnimi fotografijami jedi priznanega fotografa Jake Ivančiča. Po ceni 25 evrov je na prodaj v TIC Koper. Sicer pa boste na policah trgovinice v sklopu koprskega TIC-a, ki domuje v Pretorski palači na osrednjem mestnem trgu v Kopru – Titovemu trgu, našli tudi druge uporabne in okusne izdelke iz slovenske Istre, kot so najboljša vina in oljčna olja iz slovenske Istre, različne mešanice soli, namazi, čaji, likerji, kozmetični in drugi unikatni izdelki.