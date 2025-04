Namig za velikonočne praznike: Kralj vseh kraljev

OGLAS

Film Kralj vseh kraljev (King of Kings) je delo produkcijske hiše Angel Studios, inovativne platforme, posvečene ustvarjanju in promociji vsebin z močnim vrednostnim sporočilom. Film Kralj vseh kraljev, v distribuciji Blitz filma, prihaja na velika platna v času, ko milijarde ljudi po svetu obeležujejo veliki teden in s svojo srčno zgodbo približa brezčasno pripoved velikonočnih praznikov tudi najmlajšim.

Kralj vseh kraljev FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Film temelji na kratki zgodbi Charlesa Dickensa, ki jo je pisatelj vsako leto bral svoji družini. Delo je bilo dolgo nepoznano in je bilo objavljeno šele leta 1934, šest desetletij po Dickensovi smrti. Zgodba spremlja pisatelja, njegovega sina in mačko, ki se skupaj podajo na ganljivo potovanje skozi zgodovinske trenutke in univerzalne vrednote, ki še danes odmevajo: prijateljstvo, pravičnost, sočutje in moč družinskih vezi.

Kralj vseh kraljev FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kralj vseh kraljev močno izpostavlja temeljna sporočila – dobroto, pravičnost in usmiljenje – ter prikazuje, kako univerzalne so te vrednote za vsakogar, ki jim odpre srce. Hkrati pa zgodba o družini Charlesa Dickensa gledalcem vseh generacij omogoča, da se spomnijo pomena iskrenih pogovorov in skupnosti za ohranjanje temeljnih vrednot. Vrhunska animacija, močna zasedba in brezčasna zgodba ustvarjajo film, ki bo očaral tako mlajše kot odrasle gledalce – še posebej v času praznikov, ko si vsi želimo več topline, povezanosti in navdiha. NAPOVEDNIK: Kralj vseh kraljev [King Of Kings] | sinhronizirano V izvirni zasedbi nastopajo oskarjevci in nominiranci: Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Oscar Isaac, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley in Roman Griffin Davis. V slovenski sinhronizaciji svoje glasove posodijo Nejc Cijan Garlatti (Charles Dickens), Tina Ogrin (Catherine Dickens), Aleksander Golja (Jezus Kristus), Leni Buh (Walter Dickens), Mirko Medved (Jožef), Peter Urbanc (Juda Iškarijot), Sašo Prešeren (apostol Peter) in drugi. Prvič pa se je svoj glas v risanki posodil tudi priljubljeni grosupeljski župnik Martin Golob (Janez Krstnik).

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika









Kralj vseh kraljev icon-picture-layer-2 1 / 6