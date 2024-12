Namina praznična zgodba, ki očara mestne ulice

Po vzoru najprestižnejših svetovnih veleblagovnic, kot so Harrods, Galeries Lafayette in Macy's, sta Nama in Promak združila moči in v sodelovanju s kreativnim tandemom Urške Korošec in Barbare Žgalin, ustvarila čudovite praznične izložbe, ki bodo kot magnet privabljale poglede mimoidočih, ustvarjale nepozabno praznično vzdušje in s svojo vsebino navdihnile kupce pri izbiri najlepših daril zase in za svoje bližnje.

Nama ostaja zvesta svojemu poslanstvu – biti srce mestnega utripa in hkrati ponujati sodobno nakupovalno izkušnjo. Praznične izložbe so le uvod v novo zgodbo ikonične veleblagovnice, ki bo kmalu deležna celovite prenove. Ko bo dokončno zasijala v prenovljeni podobi, se bo še močnejše povezala s svojimi meščani in obiskovalci ter zagotovo opravičila sloves najbolj navdihujoče in privlačne trgovine v centru mesta.

Tema letošnjih prazničnih izložb je združiti raznolikost celotne ponudbe Name in jo predstaviti na eleganten, modern in hkrati tradicionalen način, ki navdušuje. Izložbe so kot galerija praznične čarovnije, kjer vsak najde nekaj zase:

- Moda in stil: elegantna oblačila, obutev in dodatki, ki vas bodo popeljali v praznične dni s stilom.

- Kozmetika in dišave: prefinjeni vonji in izdelki za nego, s katerimi boste razvajali sebe in svoje najdražje.

- Otroška ponudba: čarobni svet igrač, oblačil in dodatkov iz Baby Centra, ki prinašajo nasmeh najmlajšim.

- Spalni program in dodatki za dom: Perfecta Dreams ponuja vse za zdravo spanje. Poleg postelj in vzmetnic, tudi mehke odeje, blazine, elegantne vaze in še več za praznično udobje doma.

- Vse za dom: slavnostni pogrinjki, sijoči kozarci in praktični gospodinjski pripomočki iz Kristala ustvarjajo popolne trenutke za praznične obede.

S skrbno izbrano ponudbo so izložbe letos več kot le ogledalo Name – so vabljiv poklon čarobnosti skupnih trenutkov z najbližjimi. Naj letošnji prazniki v središču Ljubljane torej zasijejo s čarobnostjo, ki združuje tradicijo in sodobnost – prav tako, kot to počne Nama.