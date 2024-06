Namnožitev podgan v prestolnici, opravili bodo deratizacijo

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano bo zaradi namnožitve glodavcev v ljubljanskem Miklošičevem parku izvedel deratizacijo. Na občini so poskrbeli za ograditev parka, za v prihodnje pa napovedujejo dodatna opozorila o pomenu spoštovanja prepovedi hranjenja prostoživečih živali in odlaganja odpadne hrane v odtoke.