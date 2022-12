Nani se je vrnil domov: 'Brez pritiska ne bi bilo nič'

Janez Cetin, lastnik ptiča Nanija, je sporočil, da se je njegov pernati prijatelj po treh dneh vendarle vrnil domov. Med obiskom v Nemčiji so ga namreč zasegli nemški veterinarji in ga odpeljali v zavetišče. Po številnih naporih in diplomatskem pritisku se je Nani lahko vrnil v Slovenijo.

"Hvala, Slovenija. Brez pritiska ne bi bilo nič. Nani na poti domov. Kar tekel je v prikolico in takoj začel jesti solato iz Simoninih rok," je Janez Cetin včeraj popoldne sporočil na družbenih omrežjih. V nadaljevanju je pojasnil, da je Nande oz. Nani ponoči prispel v svojo brunarico. "Do jutra sva se tresla, ali bo še živ," je zapisal Cetin. Opazil je, da mu je upadel prsni koš, zato ga je zjutraj odpeljal na pregled k veterinarju. Ta je ugotovil, da je v treh dneh, ko je bil v rokah nemških oblasti, shujšal za 1,8 kilograma. "Torej sploh ni nič jedel v teh treh dneh. Na srečo je veterinar ugotovil, da je odziven in jasnega pogleda. Očitno so ga na dan mojega prihoda zjutraj uspavanega pripeljali iz pasjega zavetišča," je še dodal Cetin. Kot je pred dnevi pojasnil lastnik Nanija, sta se na povabilo nemške televizije PRO 7 mudila v Nemčiji. Po zaključku snemanja so mu nemške lokalne oblasti ptiča odvzele. S primerom so bili seznanjeni tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu. Cetini je na pomoč priskočil Generalni konzulat Slovenije v Münchnu. PREBERI ŠE Nemške oblasti zasegle slavnega nanduja Nanija, ptiča Francija Cetina Kmetija Cetin je sicer znana po svojih pernatih živalih. Nani ni edini slavni ptič te kmetije. V javnosti sta se že večkrat pred tem predstavila tudi pav Jani in noj Francelj, slednji je lani na žalost poginil. Po posesti zakoncev Cetin pa se sicer sprehaja še več ptic, ki jih včasih odpeljeta tudi na ogled drugih krajev.