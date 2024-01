Napačna ocena zdravnice: 31-letnici počila anevrizma, a rešilca ni poslala

Potem ko smo včeraj poročali o tragični smrti 65-letnice, se nam je oglasila bralka, ki je prav tako imela slabo izkušnjo z Zdravstvenim domom Kranj. Pri njej se je na srečo vse dobro končalo, saj je popolnoma okrevala.

Zgodilo se je julija leta 2010, ko je bila stara le 31 let. Ko si je zjutraj umivala lase, je začutila močan glavobol. "Kot da bi me konj brcnil v glavo. Imela sem tudi popolnoma trd vrat." S temi besedami je svoje stanje opisala dežurni zdravnici v ZD Kranj, ki jo je klicala okoli 6.30 zjutraj. "Poleg tega sem težko govorila," dodaja. A zdravnica jo je odpravila z nasvetom, naj vzame dva lekadola, saj je ocenila, da gre za mišični krč in naj počaka na svojega osebnega zdravnika. "V solzah sem prosila, naj pride rešilec po mene, saj sem bila sama doma z dveletnim otrokom," opisuje svojo izkušnjo. Zdravnica je vztrajala pri prvotni diagnozi.

Po končanem pogovoru je res vzela dve protibolečinski tableti in obe kmalu izbruhala. Ker se stanje ni izboljšalo, je otroka odpeljala v vrtec in se odločila, da se sama odpravi do jeseniške bolnišnice, doma je bila namreč v Kranju. "Med vožnjo mi je celotna hrbtenica otrdela, komaj sem dihala, vse me je bolelo," se spominja. Na Jesenicah so preiskave pokazale, da je utrpela subarahnoidno krvavitev – počena anevrizma v možganih. "Nato se je vse zelo hitro odvilo, helikopter me je prepeljal na nevrološko kliniko v Ljubljani." Kot tudi sama priznava, jo je dobro odnesla, saj je za tovrstna stanja značilno, da tretjina bolnikov umre, tretjina pa utrpi resne posledice. Ona je popolnoma okrevala. Prav tako priznava, da je imela veliko srečo, da se med vožnjo v bolnišnico njeno stanje ni toliko poslabšalo, da bi povzročila prometno nesrečo.

Pozneje se je odločila, da na zdravstveni dom naslovi pritožbo, da se podobno ne bi zgodilo še nekomu. "Že nenaden glavobol, ki ga pacient opisuje kot najmočnejšega v življenju, je znak za alarm. Zdravnica bi mi morala postaviti dodatna vprašanja, saj sama nisem bila v stanju, da bi podajala pojasnila," je prepričana.