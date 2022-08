Napačna registrska? Po nakupu nove vinjete lahko zahtevate delno vračilo

Na nas se je obrnil bralec, ki je po dobrih osmih mesecih vožnje po avtocesti prejel kazen, češ da vinjete nima oziroma je ta neveljavna. Čeprav so sicer vse črke in številke registrske tablice zapisane pravilno, spredaj manjka označba kraja, npr. LJ. Do enake napake je prišlo še pri dveh njegovih družinskih članih, saj so vinjete kupili skupaj. Posledično morajo plačati kazen in kupiti tri nove vinjete. Dars smo vprašali, ali bi se dalo v takšnem primeru zadevo kakorkoli urediti, saj je jasno razvidno, da ne gre za poskus izigravanja sistema, pač pa le človeško napako.

Naš bralec je nedavno prejel kazen v višini 300 evrov, saj naj bi se po avtocesti vozil z neveljavno vinjeto. Kot pravi, je sicer tri vinjete – zanj, za ženo in zase – tašča kupila že decembra. Prav zato so se s potrdilom o nakupu oziroma z računom obrnili na Dars, da bi razčistili napako. "Na Darsu so ugotovili, da je prodajalka na bencinski črpalki napačno vnesla podatke o registrski tablici. Namesto LJ in številke je vnesla samo številko," pojasnjuje naš bralec. Prav zato, ker so vinjete kupovali že decembra, ko je trenutni sistem šele začenjal delovati in so se vsi še nekoliko lovili, je bralec upal, da bodo na Darsu razumevajoči. "Toda Dars ne želi odstopiti od kazni, češ da smo si sami krivi, ker smo podpisali kontrolni listek. Skušali smo jim dopovedati, da smo registrske oznake na kontrolnem listku preverili in da številka je prava, ampak smo mislili, da označbe LJ pač ni treba vnesti," je dejal in pojasnil, da so prodajalki zaupali, da "že ve, kaj dela". Vinjete se lahko kupi tudi prek spleta, a marsikomu, zlasti starejšim osebam, ta vrsta nakupa ni najbližje, zato raje izkoristijo možnost nakupa v živo, kjer naj bi bili usposobljeni prodajalci, ki naj bi jim pri nakupu pomagali. Naš bralec je moral na kraju kupiti tedensko vinjeto, za katero je odštel 15 evrov, družina pa je morala kupiti tri nove vinjete in plačati kazen.

icon-expand Cestninski nadzor FOTO: Dars

Dars lahko kazen razveljavi in izreče opomin Dars smo vprašali, če bi se dalo v takšnem primeru zadevo kakorkoli urediti, saj je jasno razvidno, da ne gre za poskus izigravanja sistema, pač pa le človeško napako. "Kršitelj, ki je prejel plačilni nalog, lahko poda zahtevo za sodno varstvo (pravni pouk s podrobnostmi je na plačilnem nalogu), kjer naj zapiše, kako je prišlo do napake, in priloži potrdilo o nakupu vinjete," odgovarjajo z Darsa.

"Uporabnike avtocestnega omrežja že vseskozi pozivamo, naj na potrdilu o nakupu e-vinjete preverijo registrsko označbo, za katero so kupili e-vinjeto," poudarjajo na Darsu.

Pojasnili so, da o vloženi zahtevi po zbranih obvestilih odloča pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa družbe Dars. Ta lahko odpravi plačilni nalog in ustavi postopek, ga nadomesti z novo odločbo, izreče opomin in/ali spis posreduje v odločitev pristojnemu sodišču. Pojasnili so še, da se primeri med sabo razlikujejo in da je treba vsakega obravnavati posebej, zato splošne odločitve za tovrstne primere niso mogli podati vnaprej. So pa dodali, da se pogosto izkaže, da nekatere navedbe uporabnikov niso točne ali popolne. Zahtevo za sodno varstvo je vložil tudi naš bralec, ki je izpostavil, da je treba tudi pri vložitvi zahteve plačati stroške. "Ko je zahtevek za sodno varstvo obravnavan in dobiš odločbo, ti zaračunajo upravne stroške. Na Darsu so mi rekli, da je 30 evrov, v zakonu pa načeloma piše, 10 odstotkov od kazni, vendar ne manj kot 40 evrov," je pojasnil. Trenutno še ne ve, ali mu bodo denar plačane kazni vrnili in izrekli zgolj opomin. Naš bralec se sprašuje tudi, kako je možno, da je kazen prejel po osmih mesecih, saj se je v tem času vsaj dvakrat na dan vozil po avtocesti in obvoznici. 'Cestninski zavezanec lahko po nakupu pravilne letne vinjete zahteva vračilo sorazmernega dela' "Plačilo cestnine za čas prekrška in ureditev plačila cestnine vnaprej so olajševalne okoliščine pri odločanju o zadevi. Glede nakupa 'napačne' letne vinjete lahko cestninski zavezanec po nakupu pravilne letne vinjete zahteva vračilo sorazmernega dela, če dokaže, da je prišlo do napačnega nakupa zaradi pomote pri vpisu registrske oznake," pravijo na Darsu. Po nakupu treh novih vinjet je moral naš bralec na Dars poslati potrdila o nakupu napačnih vinjet, potrdilo o nakupu novih vinjet ter kopije prometnih dovoljenj in prositi za povračilo. Strošek, ki je nastal pri postopku, je šest evrov na vsako vinjeto. Na Darsu so preračunali sorazmerni delež in jim za vsako vinjeto vrnili za štiri mesece neizkoriščene vinjete, kar je naneslo na približno 40 evrov – odšteli so seveda še po šest evrov stroškov, ki so nastali pri postopku. Opozoril je, da je moral vseeno vmes kupiti še tedensko vinjeto, za katero je odštel še 15 evrov. Kako lahko dokažete, da ste vinjeto res kupili? Vsak kupec e-vinjete vedno prejme potrdilo o njenem nakupu, na katerem so razvidni podatki o registrski označbi, državi registracije, cestninskem razredu in datumom veljavnosti. Na podlagi potrdila o nakupu e-vinjete je tako vedno mogoče preveriti, ali je plačana pravilna cestnina za registrske oznake. Ne samo, da je mogoče preveriti, kupec na prodajnem mestu najprej podpiše potrdilo, da je registrska številka pravilna. "Žal uporabniki v veliko primerih sploh ne preverjajo, kaj podpišejo," pravijo na Darsu.

icon-expand Promet FOTO: Bobo

Če ugotovite napako, kupite novo vinjeto in pokličite klicni center Darsa Cestnina (e-vinjeta) se šteje kot plačana, če so izpolnjeni trije pogoji: veljavnost, pravilen cestninski razred ter točna registrska označba. "Uporabnike avtocestnega omrežja zato že vseskozi pozivamo, naj na potrdilu o nakupu e-vinjete preverijo registrsko označbo, za katero so kupili e-vinjeto. Če ugotovijo napako, naj nemudoma kupijo novo e-vinjeto s pravilno registrsko označbo. Nato naj pokličejo naš klicni center za cestninjenje na 01 518 8 350, kjer bodo uredili vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete za napačno registrsko številko," so še poudarili. Do 24. julija izdanih več kot 23.000 glob zaradi neuporabe vinjet Od 1. januarja pa do 24. julija letos je bilo v okviru nadzora obvezne uporabe vinjet za vožnjo po avtocestah in hitrih cestah izdanih skupno 23.110 glob. V letu 2019 je Dars iz naslova neplačevanja cestnine za vinjetna vozila izdal 58.067 plačilnih nalogov, v letu 2020 43.720, v letu 2021 pa 57.992. Vprašali smo tudi, koliko je primerov, ko je Dars globe izdal zaradi neujemanja registrske številke s podatki na vinjeti. "Točnega podatka, ki ga želite, nimamo; ko izdamo plačilni nalog, je namreč ta izdan zato, ker za konkretno registrsko številko v sistemu ne obstaja e-vinjeta in ne moremo ugotoviti, ali je bila e-vinjeta za vozilo sicer kupljena, vendar na napačno registrsko številko," razlagajo.

Glede na Zakon o cestninjenju se posameznika, ki uporablja cestninsko cesto brez veljavne elektronske vinjete za določen cestninski razred, kaznuje z globo 300 evrov. Cestninskega zavezanca, ki neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero je vezana veljavna elektronska vinjeta, na drugo vozilo ali jo prenese na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila prenesena registrska tablica, pa se kaznuje z globo 500 evrov.